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Номер извещения
31705195192
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насоса ЭЦН5-20М2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2017 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
671302, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, п. Онохой-2, один, один
Почтовый адрес
671302, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, п. Онохой-2, один, один
Контактный телефон
+7 30136 5-60-86
Факс
+7 30136 5-60-86
Адрес электронной почты
omto1019@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горяйнов Виктор Иванович
Место рассмотрения предложений
671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насоса ЭЦН5-20М2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 05:00 GMT +330.06.2017 05:0030.06.2017 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705195192Дата и время окончания срока приема заявок поставка насоса ЭЦН5-20М2671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705195192Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка насоса ЭЦН5-20М2671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2
Дата и время проведения
07.07.2017 10:0007.07.2017 10:0007.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705195192Дата и время проведения поставка насоса ЭЦН5-20М2671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2
Подведение итогов не позднее
13.07.2017 10:1513.07.2017 10:1513.07.2017 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705195192Подведение итогов не позднее поставка насоса ЭЦН5-20М2671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насоса ЭЦН5-20М2
Начальная цена
2 740 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО 1019 ВРЗ
Все закупки и тендеры АО 1019 ВРЗ
Адрес местонахождения
671302, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, п. Онохой-2, один, один
28.13
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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