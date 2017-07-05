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    Главная / Торги / Поставка компрессора ФУ4А

    Поставка компрессора ФУ4А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2017 05:0005.07.2017 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705195038Дата и время окончания срока приема заявок поставка компрессора ФУ4А671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705195038

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компрессора ФУ4А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2017 14:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Извещение № 65-2/2017

    Документация к извещению №65-2/2017

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество 1019 военный ремонтный завод
    Все закупки и тендеры АО 1019 ВРЗ

    Юридический адрес

    671302, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, п. Онохой-2, один, один

    Почтовый адрес

    671302, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, п. Онохой-2, один, один

    Контактный телефон

    +7 30136 5-60-86

    Факс

    +7 30136 5-60-86

    Адрес электронной почты

    omto1019@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горяйнов Виктор Иванович

    Место рассмотрения предложений

    671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2

    Закупки и тендеры Бурятия Республика

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компрессора ФУ4А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2017 05:00 GMT +305.07.2017 05:0005.07.2017 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705195038Дата и время окончания срока приема заявок поставка компрессора ФУ4А671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705195038Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка компрессора ФУ4А671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2

    Дата и время проведения

    11.07.2017 10:0011.07.2017 10:0011.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705195038Дата и время проведения поставка компрессора ФУ4А671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 10:0014.07.2017 10:0014.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705195038Подведение итогов не позднее поставка компрессора ФУ4А671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 10:0014.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705195038Подведение итогов не позднее поставка компрессора ФУ4А671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компрессора ФУ4А

    Начальная цена

    3 460 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО 1019 ВРЗ
    Все закупки и тендеры АО 1019 ВРЗ

    Адрес местонахождения

    671302, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, п. Онохой-2, один, один

    Классификатор ОКПД2

    28.13.26

    Компрессоры поршневые объемные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка компрессора ФУ4А"

    Кол-во: 6

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