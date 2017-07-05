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Номер извещения
31705195038
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компрессора ФУ4А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2017 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
671302, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, п. Онохой-2, один, один
Почтовый адрес
671302, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, п. Онохой-2, один, один
Контактный телефон
+7 30136 5-60-86
Факс
+7 30136 5-60-86
Адрес электронной почты
omto1019@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горяйнов Виктор Иванович
Место рассмотрения предложений
671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2
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Поставка компрессора ФУ4А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2017 05:00 GMT +305.07.2017 05:0005.07.2017 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705195038Дата и время окончания срока приема заявок поставка компрессора ФУ4А671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705195038Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка компрессора ФУ4А671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2
Дата и время проведения
11.07.2017 10:0011.07.2017 10:0011.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705195038Дата и время проведения поставка компрессора ФУ4А671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 10:0014.07.2017 10:0014.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705195038Подведение итогов не позднее поставка компрессора ФУ4А671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компрессора ФУ4А
Начальная цена
3 460 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО 1019 ВРЗ
Все закупки и тендеры АО 1019 ВРЗ
Адрес местонахождения
671302, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, п. Онохой-2, один, один
28.13.26
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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