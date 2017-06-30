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    Главная / Торги / О локальном ремонте кровли производственного корпуса №2, строение 14, инвентарный номер №100003

    О локальном ремонте кровли производственного корпуса №2, строение 14, инвентарный номер №100003

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.06.2017 18:0030.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706229Дата и время окончания срока приема заявок согласно предложенияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706229

    Уникальный номер закупки

    05-06-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О локальном ремонте кровли производственного корпуса №2, строение 14, инвентарный номер №100003

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2017 16:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    предложение

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 3452 54-68-01 доб. 72340

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    SIBurkov@zbku.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурков С И

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно предложения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2017 18:00 GMT +330.06.2017 18:0030.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706229Дата и время окончания срока приема заявок согласно предложенияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2017 18:0030.06.2017 18:0030.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706229Дата и время вскрытия заявок согласно предложенияМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2017 18:0021.07.2017 18:0021.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706229Подведение итогов не позднее согласно предложенияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201721.07.2017 18:0021.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706229Подведение итогов не позднее согласно предложенияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно предложения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    45.22.12.192

    Работы по ремонту кровель, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "О локальном ремонте кровли производственного корпуса №2, строение 14, инвентарный номер №100003"

    Кол-во: 0

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