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Номер извещения
0372200197221000019
Уникальный номер закупки
0372200197221000019
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг по перевозке детей для ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района Санкт-Петербурга в 2021 году 0372200197221000019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
04.05.2021 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг по перевозке детей для ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района Санкт-Петербурга в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг по перевозке детей для ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района Санкт-Петербурга в 2021 году
Начальная цена
982 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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