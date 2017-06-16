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    Главная / Торги / Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства.

    Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 09:0016.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705190054Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705190054

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2017 13:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Документация о закупке

    Документация о закупке

    Извещение о закупке

    Изменения в извещении

    Извещение об отказе

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-89

    Факс

    +7 495 276-29-89

    Адрес электронной почты

    opkp@almaz-anteystroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солодков Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 09:00 GMT +316.06.2017 09:0016.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705190054Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2017 09:0016.06.2017 09:0016.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705190054Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.06.201720.06.2017 09:0020.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705190054Подведение итогов не позднее Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства

    Начальная цена

    21 199 408,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    15489,16

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., Чеховский район, п.Чехов-7, войсковая часть 03863.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - безналичный расчет в рублях РФ; - оплата на условиях проекта договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства "

    Кол-во: 15489

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