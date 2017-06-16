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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705190054
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2017 13:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 09:00 GMT +316.06.2017 09:0016.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705190054Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 09:0016.06.2017 09:0016.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705190054Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции (общестроительные материалы) для объекта строительства
Начальная цена
21 199 408,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
15489,16
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., Чеховский район, п.Чехов-7, войсковая часть 03863.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
22.21
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15489
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