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Номер извещения
31401351721
Уникальный номер закупки
698
Наименование закупки
поставка весов транспортных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.07.2014 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Почтовый адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Контактный телефон
+7 86558 2-28-17
Факс
+7 86558 2-10-45
Адрес электронной почты
zakupki.gov@stng.rosneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вервекин Константин Павлович
Место рассмотрения предложений
Нефтекумск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка весов транспортных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.08.2014 17:00 GMT +304.08.2014 17:0004.08.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401351721Дата и время окончания срока приема заявок поставка весов транспортныхНефтекумск
Дата и время вскрытия заявок
05.08.2014 14:0005.08.2014 14:0005.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401351721Дата и время вскрытия заявок поставка весов транспортныхНефтекумск
Подведение итогов не позднее
11.08.2014 14:0011.08.2014 14:0011.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401351721Подведение итогов не позднее поставка весов транспортныхНефтекумск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка весов транспортных
Начальная цена
12 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РН-Ставропольнефтегаз
Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Отсутствуют
33.20.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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