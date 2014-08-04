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    Главная / Торги / поставка весов транспортных

    поставка весов транспортных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.08.2014 17:0004.08.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401351721Дата и время окончания срока приема заявок поставка весов транспортныхНефтекумскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401351721

    Уникальный номер закупки

    698

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка весов транспортных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.07.2014 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Юридический адрес

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Почтовый адрес

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Контактный телефон

    +7 86558 2-28-17

    Факс

    +7 86558 2-10-45

    Адрес электронной почты

    zakupki.gov@stng.rosneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вервекин Константин Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Нефтекумск

    Закупки и тендеры Ставропольский Край

    Закупки и тендеры Приборы для контроля прочих физических величин

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка весов транспортных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.08.2014 17:00 GMT +304.08.2014 17:0004.08.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401351721Дата и время окончания срока приема заявок поставка весов транспортныхНефтекумск

    Дата и время вскрытия заявок

    05.08.2014 14:0005.08.2014 14:0005.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401351721Дата и время вскрытия заявок поставка весов транспортныхНефтекумск

    Подведение итогов не позднее

    11.08.2014 14:0011.08.2014 14:0011.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401351721Подведение итогов не позднее поставка весов транспортныхНефтекумск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.08.201411.08.2014 14:0011.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401351721Подведение итогов не позднее поставка весов транспортныхНефтекумск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка весов транспортных

    Начальная цена

    12 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РН-Ставропольнефтегаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "весы вагонные"

    Кол-во: 1

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