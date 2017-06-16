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Номер извещения
ГП706186
Уникальный номер закупки
003/ГПБ
Наименование закупки
Поставку порошка периклазового спечённого ППЭ-88, в адрес ООО «Мечел-Материалы», согласно техническому заданию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2017 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-59-91
Факс
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Адрес электронной почты
AlenaNatekina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Натёкина Алёна Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Россия, Челябинская область, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставку порошка периклазового спечённого ППЭ-88, в адрес ООО «Мечел-Материалы», согласно техническому заданию
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706186Подведение итогов не позднее Поставку порошка периклазового спечённого ППЭ-88, в адрес ООО «Мечел-Материалы», согласно техническому заданиюРоссия, Челябинская область, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставку порошка периклазового спечённого ППЭ-88, в адрес ООО «Мечел-Материалы», согласно техническому заданию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка осуществляется автомобильным транспортом Поставщика. Расходы по доставке включены в стоимость партии продукции. Срок поставки: июнь 2017г. - июль 2017г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Челябинская область, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
32.99.99.000
Документация лота
Кол-во: 1
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