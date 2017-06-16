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    Главная / Торги / Поставку порошка периклазового спечённого ППЭ-88, в адрес ООО «Мечел-Материалы», согласно техническому заданию

    Поставку порошка периклазового спечённого ППЭ-88, в адрес ООО «Мечел-Материалы», согласно техническому заданию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706186Дата и время окончания срока приема заявок Поставку порошка периклазового спечённого ППЭ-88, в адрес ООО «Мечел-Материалы», согласно техническому заданиюРоссия, Челябинская область, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706186

    Уникальный номер закупки

    003/ГПБ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставку порошка периклазового спечённого ППЭ-88, в адрес ООО «Мечел-Материалы», согласно техническому заданию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2017 09:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-59-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    AlenaNatekina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Натёкина Алёна Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Россия, Челябинская область, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставку порошка периклазового спечённого ППЭ-88, в адрес ООО «Мечел-Материалы», согласно техническому заданию

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706186Подведение итогов не позднее Поставку порошка периклазового спечённого ППЭ-88, в адрес ООО «Мечел-Материалы», согласно техническому заданиюРоссия, Челябинская область, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставку порошка периклазового спечённого ППЭ-88, в адрес ООО «Мечел-Материалы», согласно техническому заданию

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка осуществляется автомобильным транспортом Поставщика. Расходы по доставке включены в стоимость партии продукции. Срок поставки: июнь 2017г. - июль 2017г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Челябинская область, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендуемые условия оплаты: оплата в течение 60 календарных дней со дня поставки.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    32.99.99.000

    Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    17.06.2017

    Документация

    17.06.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошок периклазовый спечённый ППЭ-88"

    Кол-во: 1

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