Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Предоставление сертификатов качетсва и декларацией при поставке продукции. Поставка продукции в августе 2014 года. Лот является неделимым. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции.