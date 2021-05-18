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Номер извещения
0167300000821000116
Уникальный номер закупки
0167300000821000116
Наименование закупки
Подготовка документации в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, необходимой в соответствии с действующим законодательством при эксплуатации гидротехнического сооружения «Сооружение-дамба береговая», расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 1-я Береговая, № 22г, сооружение 1. 0167300000821000116
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
30.04.2021 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Подготовка документации в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, необходимой в соответствии с действующим законодательством при эксплуатации гидротехнического сооружения «Сооружение-дамба береговая», расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 1-я Береговая, № 22г, сооружение 1.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0167300000821000116Подведение итогов не позднее Подготовка документации в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, необходимой в соответствии с действующим законодательством при эксплуатации гидротехнического сооружения «Сооружение-дамба береговая», расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 1-я Береговая, № 22г, сооружение 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка документации в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, необходимой в соответствии с действующим законодательством при эксплуатации гидротехнического сооружения «Сооружение-дамба береговая», расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 1-я Береговая, № 22г, сооружение 1.
Начальная цена
1 023 850,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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