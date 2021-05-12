Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг «Текущий ремонт и освоение скважин» (10401), «Капитальный ремонт и освоение скважин» (10402) для нужд ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2022-2029гг.