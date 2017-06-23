Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансирование Работ по Договору не предусмотрено. Оплата по Договору производится Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) на основании выставленного счета на оплату. Передача Подрядчиком Заказчику Акта о приемке выполненных работ по Договору (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3, далее КС-3) осуществляется по фактически выполненным Работам. Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в договоре. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительными соглашениями Сторон. Письма контрагентов на исполнение платежей, содержащие банковские реквизиты, не установленные Договором или изменяющие реквизиты без заключения дополнительного соглашения, не могут быть приняты к исполнению. Обеспечение Работ необходимыми материалами должен осуществлять Подрядчик. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного Договором. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов до полного завершения Работ должен нести Подрядчик. Доставка материалов до места проведения ремонтных Работ должна осуществляться Подрядчиком и входит в стоимость Договора. Не позднее, чем за 3 (три) дня до начала выполнения Работ Подрядчик должен предоставить в отдел главного энергетика Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт) и согласовать проект производства работ, при этом привлекать для выполнения Работ по Договору только граждан Российской Федерации. Подрядчик должен произвести пусконаладочные работы с предоставлением акта индивидуального испытания оборудования. Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих материалов, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов. Подрядчик должен организовать сдачу-приемку выполненных Работ. Вывезти в течение 5 (пяти) дней после завершения Работ за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, произвести уборку площадки, на которой выполнялись Работы по настоящему Договору. По истечении указанного срока Заказчик вправе рассматривать оставленное Подрядчиком имущество как умышленно оставленное или брошенное и распорядиться им по своему усмотрению. Работа на предприятии с пропускным режимом с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.). Подрядчик должен обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика. Подрядчик должен осуществлять технический и производственный контроль качества Работ, входной контроль рабочей документации и сдачу Работ Заказчику, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика, в процессе осуществляемого им контроля выполнения Подрядчиком работ. Началом выполнения Работ по Договору считается день, следующий за днем предоставления Подрядчику проектно-сметной и рабочей документации. Срок выполнения Работ должен составлять не более 90 (девяноста) рабочих дней с даты заключения Договора. В соответствии с проектом Договора, проектом 01-17-ОВ и локальной сметой.