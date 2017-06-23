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    Главная / Торги / Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами от станков применяющих СОЖ в корпусе 28 цех 650 в соответствии с проектом 01-17-ОВ для нужд ПАО «НПО «Стрела» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами от станков применяющих СОЖ в корпусе 28 цех 650 в соответствии с проектом 01-17-ОВ для нужд ПАО «НПО «Стрела» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.06.2017 10:0023.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705178716Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами от станков применяющих СОЖ в корпусе 28 цех 650 в соответствии с проектом 01-17-ОВ ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705178716

    Уникальный номер закупки

    14-260-2017/К

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами от станков применяющих СОЖ в корпусе 28 цех 650 в соответствии с проектом 01-17-ОВ для нужд ПАО «НПО «Стрела» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2017 10:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Проект договора в формате Word

    Локальная смета

    Локальная смета в формате Word

    Проект 01-17-ОВ

    Документация

    Извещение

    Документация в формате Word

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами от станков применяющих СОЖ в корпусе 28 цех 650 в соответствии с проектом 01-17-ОВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.06.2017 10:00 GMT +323.06.2017 10:0023.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705178716Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами от станков применяющих СОЖ в корпусе 28 цех 650 в соответствии с проектом 01-17-ОВ Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    23.06.2017 10:00GMT +323.06.2017 10:0023.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705178716Дата и время вскрытия заявок Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами от станков применяющих СОЖ в корпусе 28 цех 650 в соответствии с проектом 01-17-ОВ Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.07.201704.07.2017 18:0004.07.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705178716Дата окончания срока рассмотрения заявок Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами от станков применяющих СОЖ в корпусе 28 цех 650 в соответствии с проектом 01-17-ОВ Тула

    Подведение итогов не позднее

    07.07.2017 18:0007.07.2017 18:0007.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705178716Подведение итогов не позднее Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами от станков применяющих СОЖ в корпусе 28 цех 650 в соответствии с проектом 01-17-ОВ Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.201707.07.2017 18:0007.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705178716Подведение итогов не позднее Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами от станков применяющих СОЖ в корпусе 28 цех 650 в соответствии с проектом 01-17-ОВ Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами от станков применяющих СОЖ в корпусе 28 цех 650 в соответствии с проектом 01-17-ОВ

    Начальная цена

    6 999 808,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом Договора, проектом 01-17-ОВ и локальной сметой.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения Работ: г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2, корпус №28, производственная площадка №2 ПАО «НПО «Стрела».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование Работ по Договору не предусмотрено. Оплата по Договору производится Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) на основании выставленного счета на оплату. Передача Подрядчиком Заказчику Акта о приемке выполненных работ по Договору (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3, далее КС-3) осуществляется по фактически выполненным Работам. Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в договоре. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительными соглашениями Сторон. Письма контрагентов на исполнение платежей, содержащие банковские реквизиты, не установленные Договором или изменяющие реквизиты без заключения дополнительного соглашения, не могут быть приняты к исполнению. Обеспечение Работ необходимыми материалами должен осуществлять Подрядчик. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного Договором. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов до полного завершения Работ должен нести Подрядчик. Доставка материалов до места проведения ремонтных Работ должна осуществляться Подрядчиком и входит в стоимость Договора. Не позднее, чем за 3 (три) дня до начала выполнения Работ Подрядчик должен предоставить в отдел главного энергетика Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт) и согласовать проект производства работ, при этом привлекать для выполнения Работ по Договору только граждан Российской Федерации. Подрядчик должен произвести пусконаладочные работы с предоставлением акта индивидуального испытания оборудования. Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих материалов, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов. Подрядчик должен организовать сдачу-приемку выполненных Работ. Вывезти в течение 5 (пяти) дней после завершения Работ за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, произвести уборку площадки, на которой выполнялись Работы по настоящему Договору. По истечении указанного срока Заказчик вправе рассматривать оставленное Подрядчиком имущество как умышленно оставленное или брошенное и распорядиться им по своему усмотрению. Работа на предприятии с пропускным режимом с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.). Подрядчик должен обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика. Подрядчик должен осуществлять технический и производственный контроль качества Работ, входной контроль рабочей документации и сдачу Работ Заказчику, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика, в процессе осуществляемого им контроля выполнения Подрядчиком работ. Началом выполнения Работ по Договору считается день, следующий за днем предоставления Подрядчику проектно-сметной и рабочей документации. Срок выполнения Работ должен составлять не более 90 (девяноста) рабочих дней с даты заключения Договора. В соответствии с проектом Договора, проектом 01-17-ОВ и локальной сметой.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12.190

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами от станков применяющих СОЖ в корпусе 28 цех 650 в соответствии с проектом 01-17-ОВ "

    Кол-во: 1

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