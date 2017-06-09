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Номер извещения
31705177854
Уникальный номер закупки
212/2017-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора на оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2017 08:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 11:00 GMT +309.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705177854Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8АХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 11:0009.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705177854Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8АХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8А
Начальная цена
569 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Томск, ул. Никитина 8 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
80.10.12
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8760
Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8Б
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 11:00 GMT +309.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705177854Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8БХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 11:0009.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705177854Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8БХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8Б
Начальная цена
569 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Томск, ул. Никитина 8 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
80.10.12
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8760
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