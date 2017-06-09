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    Главная / Торги / На право заключения договора на оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск

    На право заключения договора на оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705177854Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8БХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705177854

    Уникальный номер закупки

    212/2017-ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2017 08:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по проведению запроса котировок в электронной форме 212/2017-ЗК

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ануфриенко Роман Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Услуги частных охранных служб

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 11:00 GMT +309.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705177854Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8АХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 11:0009.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705177854Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8АХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 05:0013.06.2017 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705177854Подведение итогов не позднее Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8АХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8А

    Начальная цена

    569 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Томск, ул. Никитина 8 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик ежемесячно производит оплату за услуги, оказанные Исполнителем, в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания акта приемки оказанных услуг и получения от Исполнителя счета-фактуры, путем перечисления на расчетный счет, указанный в настоящем Договоре.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8А"

    Кол-во: 8760

    Лот 2

    Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8Б

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 11:00 GMT +309.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705177854Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8БХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 11:0009.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705177854Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8БХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 05:0013.06.2017 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705177854Подведение итогов не позднее Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8БХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8Б

    Начальная цена

    569 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Томск, ул. Никитина 8 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик ежемесячно производит оплату за услуги, оказанные Исполнителем, в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания акта приемки оказанных услуг и получения от Исполнителя счета-фактуры, путем перечисления на расчетный счет, указанный в настоящем Договоре.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск ул. Никитина 8Б"

    Кол-во: 8760

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