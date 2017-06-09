На право заключения договора на оказание услуг охраны объектов АО "Военторг-Восток", расположенных в г. Томск

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик ежемесячно производит оплату за услуги, оказанные Исполнителем, в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания акта приемки оказанных услуг и получения от Исполнителя счета-фактуры, путем перечисления на расчетный счет, указанный в настоящем Договоре.