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    Главная / Торги / ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС

    ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2017 14:0008.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706003Дата и время окончания срока приема заявок ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706003

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2017 08:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Контакты

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СКАЙ АТЛАС
    Все закупки и тендеры АО СКАЙ АТЛАС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, Северный, Молжаниновский, Шоссе Международное, 28Б

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, Северный, Молжаниновский, Шоссе Международное, 28Б

    Контактный телефон

    +7 985 300-46-93

    Факс

    Адрес электронной почты

    sergey.p@skyatlas.biz

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2017 14:00 GMT +308.06.2017 14:0008.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706003Дата и время окончания срока приема заявок ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2017 14:0008.06.2017 14:0008.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706003Дата и время вскрытия заявок ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС Химки

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706003Подведение итогов не позднее ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706003Подведение итогов не позднее ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    27

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    А/П ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По договору
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СКАЙ АТЛАС
    Все закупки и тендеры АО СКАЙ АТЛАС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, Северный, Молжаниновский, Шоссе Международное, 28Б

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12.000

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полис ДМС"

    Кол-во: 27

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