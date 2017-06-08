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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП706003
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2017 08:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, Северный, Молжаниновский, Шоссе Международное, 28Б
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, Северный, Молжаниновский, Шоссе Международное, 28Б
Контактный телефон
+7 985 300-46-93
Факс
Адрес электронной почты
sergey.p@skyatlas.biz
Ф.И.О. контактного лица
Петров Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 14:00 GMT +308.06.2017 14:0008.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706003Дата и время окончания срока приема заявок ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС Химки
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 14:0008.06.2017 14:0008.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706003Дата и время вскрытия заявок ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС Химки
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706003Подведение итогов не позднее ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДМС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
27
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
А/П ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СКАЙ АТЛАС
Все закупки и тендеры АО СКАЙ АТЛАС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, Северный, Молжаниновский, Шоссе Международное, 28Б
65.12.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 27
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