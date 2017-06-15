Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ: Не более 120 календарных дней с даты заключения договора Аванс в размере 40% от суммы договора выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора на основании счета, выставленного Подрядчиком. Окончательный расчет в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ.