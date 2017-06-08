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Номер извещения
ГП717487
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
било А33.52.01.037 на молотковую мельницу ММТ 1300Х1300Х1000 (из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугун
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2017 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Промзона, 9
Почтовый адрес
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Кирова, 7
Контактный телефон
+7 909 314-62-22
Факс
+7 8553 37-04-62
Адрес электронной почты
fedorovti@baulux-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Тимофей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
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Било А33.52.01.037 из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугун
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 15:00 GMT +308.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717487Дата и время окончания срока приема заявок Било А33.52.01.037 из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугунАльметьевск
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717487Дата и время вскрытия заявок Било А33.52.01.037 из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугунАльметьевск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Било А33.52.01.037 из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугун
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка требуется на две производственные площадки: п. Халилово - 198 шт в месяц г. Альметьевск -132 шт в месяц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. Оренбургская область, п. Халилово, Магнезитовая, 27 2. Республика Татарстан, г. Альметьевск, Промзона, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Промзона, 9
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Кирова, 7
25
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3960
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