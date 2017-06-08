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    Главная / Торги / било А33.52.01.037 на молотковую мельницу ММТ 1300Х1300Х1000 (из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугун

    било А33.52.01.037 на молотковую мельницу ММТ 1300Х1300Х1000 (из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугун

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717487Дата и время окончания срока приема заявок Било А33.52.01.037 из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугунАльметьевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717487

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    било А33.52.01.037 на молотковую мельницу ММТ 1300Х1300Х1000 (из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугун

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2017 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    било

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Баулюкс
    Все закупки и тендеры Баулюкс

    Юридический адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Промзона, 9

    Почтовый адрес

    423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Кирова, 7

    Контактный телефон

    +7 909 314-62-22

    Факс

    +7 8553 37-04-62

    Адрес электронной почты

    fedorovti@baulux-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Тимофей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Альметьевск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Било А33.52.01.037 из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугун

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2017 15:00 GMT +308.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717487Дата и время окончания срока приема заявок Било А33.52.01.037 из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугунАльметьевск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717487Дата и время вскрытия заявок Било А33.52.01.037 из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугунАльметьевск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 15:3008.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717487Подведение итогов не позднее Било А33.52.01.037 из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугунАльметьевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Било А33.52.01.037 из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2 ГОСТ 26645-85 Белый чугун

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка требуется на две производственные площадки: п. Халилово - 198 шт в месяц г. Альметьевск -132 шт в месяц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оренбургская область, п. Халилово, Магнезитовая, 27 2. Республика Татарстан, г. Альметьевск, Промзона, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту в течение 45 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Баулюкс
    Все закупки и тендеры Баулюкс

    Адрес местонахождения

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Промзона, 9

    423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Кирова, 7

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Било А33.52.01.037 из износостойкого материала ИЧХ28Н2М2"

    Кол-во: 3960

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