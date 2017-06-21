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Номер извещения
31705172348
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту фасада корпуса 22 по осям 23-1 и капитальному ремонту фасада корпуса 57К
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2017 10:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-93-45
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
dep966mail@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ананьев Марк Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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Капитальный ремонт фасада корпуса 22 по осям 23-1 (Лот № 1)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2017 12:00 GMT +321.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705172348Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт фасада корпуса 22 по осям 23-1 (Лот № 1) Химки
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 12:0021.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705172348Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт фасада корпуса 22 по осям 23-1 (Лот № 1) Химки
Подведение итогов не позднее
29.06.2017 12:0029.06.2017 12:0029.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705172348Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт фасада корпуса 22 по осям 23-1 (Лот № 1) Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт фасада корпуса 22 по осям 23-1 (Лот № 1)
Начальная цена
730 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 652,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
43.3
43.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Корпус 57К (филиал ц.215) восстановление разрушенных участков фасада 1-2 этажи, усиление укрепляющими смесями (Лот № 2)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2017 12:00 GMT +321.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705172348Дата и время окончания срока приема заявок Корпус 57К (филиал ц.215) восстановление разрушенных участков фасада 1-2 этажи, усиление укрепляющими смесями (Лот № 2) Химки
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 12:0021.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705172348Дата и время вскрытия заявок Корпус 57К (филиал ц.215) восстановление разрушенных участков фасада 1-2 этажи, усиление укрепляющими смесями (Лот № 2) Химки
Подведение итогов не позднее
29.06.2017 12:0029.06.2017 12:0029.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705172348Подведение итогов не позднее Корпус 57К (филиал ц.215) восстановление разрушенных участков фасада 1-2 этажи, усиление укрепляющими смесями (Лот № 2) Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Корпус 57К (филиал ц.215) восстановление разрушенных участков фасада 1-2 этажи, усиление укрепляющими смесями (Лот № 2)
Начальная цена
1 082 480,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
43.3
43.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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