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    Главная / Торги / Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМ

    Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2014 13:0012.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407628Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМг. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407628

    Уникальный номер закупки

    081-ЗП/14-249

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.07.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 1068

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    a.karpova@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпова Анастасия

    Место рассмотрения предложений

    г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78А

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2014 13:00 GMT +312.08.2014 13:0012.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407628Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМг. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78А

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2014 13:0012.08.2014 13:0012.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407628Дата и время вскрытия заявок Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМг. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78А

    Подведение итогов не позднее

    22.08.2014 15:0022.08.2014 15:0022.08.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407628Подведение итогов не позднее Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМг. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.08.201422.08.2014 15:0022.08.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407628Подведение итогов не позднее Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМг. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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