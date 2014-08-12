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Номер извещения
ГП407628
Уникальный номер закупки
081-ЗП/14-249
Наименование закупки
Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1068
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
a.karpova@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпова Анастасия
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78А
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Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2014 13:00 GMT +312.08.2014 13:0012.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407628Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМг. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78А
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2014 13:0012.08.2014 13:0012.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407628Дата и время вскрытия заявок Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМг. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78А
Подведение итогов не позднее
22.08.2014 15:0022.08.2014 15:0022.08.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407628Подведение итогов не позднее Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМг. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.08.201422.08.2014 15:0022.08.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407628Подведение итогов не позднее Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМг. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технологических и электромонтажных работ по модернизации системы подачи метанола на объектах Восточного купола СУНГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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