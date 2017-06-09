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    Главная / Торги / на право заключения договора на выполнение проектных работ «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е» (проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)

    на право заключения договора на выполнение проектных работ «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е» (проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170336Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение проектных работ по «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е» 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705170336

    Уникальный номер закупки

    1137

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на выполнение проектных работ «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е» (проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2017 17:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-29-40

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Панормова Анна Юрьевна,panormova@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на выполнение проектных работ по «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 11:00 GMT +309.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170336Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение проектных работ по «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е» 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 11:0009.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170336Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на выполнение проектных работ по «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е» 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2017 14:0019.06.2017 14:0019.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170336Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение проектных работ по «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е» 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201719.06.2017 14:0019.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170336Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение проектных работ по «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е» 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на выполнение проектных работ по «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е»

    Начальная цена

    1 330 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер. территория южного терминального комплекса аэропорта Шереметьево, Терминал ЕРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    71.12.17.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    71.1

    Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "реконструкция системы холодоснабжения"

    Кол-во: 1

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