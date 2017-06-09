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Номер извещения
31705170336
Уникальный номер закупки
1137
Наименование закупки
на право заключения договора на выполнение проектных работ «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е» (проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 17:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-29-40
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Панормова Анна Юрьевна,panormova@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
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Заключение договора на выполнение проектных работ по «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 11:00 GMT +309.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705170336Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение проектных работ по «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е» 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 11:0009.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705170336Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на выполнение проектных работ по «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е» 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 14:0019.06.2017 14:0019.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170336Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение проектных работ по «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е» 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201719.06.2017 14:0019.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705170336Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение проектных работ по «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е» 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на выполнение проектных работ по «Реконструкция системы холодоснабжения и воздухообмена Терминала Е»
Начальная цена
1 330 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер. территория южного терминального комплекса аэропорта Шереметьево, Терминал ЕРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
71.12.17.000
71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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