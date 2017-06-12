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Номер извещения
ГП717459
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на оказание информационных услуг с использованием экземпляров установленной справочно-правовой системы Консультант Плюс для нужд Медицинского учреждения «Белая роза»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2017 17:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143402, Российская Федерация, Московская область, Красногорск, Международная, 12
Почтовый адрес
143402, Российская Федерация, Московская область, Красногорск, Международная, 12
Контактный телефон
+7 495 236-10-10 доб. 3339
Факс
+7 495 236-10-10
Адрес электронной почты
a.toshchev@belroza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тощев Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Красногорск
Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров установленной справочно-правовой системы Консультант Плюс для нужд Медицинского учреждения «Белая роза»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.06.2017 12:00 GMT +312.06.2017 12:0012.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717459Дата и время окончания срока приема заявок оказание информационных услуг с использованием экземпляров установленной справочно-правовой системы Консультант Плюс для нужд Медицинского учреждения «Белая роза»Красногорск
Дата и время вскрытия заявок
12.06.2017 12:0012.06.2017 12:0012.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717459Дата и время вскрытия заявок оказание информационных услуг с использованием экземпляров установленной справочно-правовой системы Консультант Плюс для нужд Медицинского учреждения «Белая роза»Красногорск
Подведение итогов не позднее
12.06.2017 17:0012.06.2017 17:0012.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717459Подведение итогов не позднее оказание информационных услуг с использованием экземпляров установленной справочно-правовой системы Консультант Плюс для нужд Медицинского учреждения «Белая роза»Красногорск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
12.06.201712.06.2017 17:0012.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717459Подведение итогов не позднее оказание информационных услуг с использованием экземпляров установленной справочно-правовой системы Консультант Плюс для нужд Медицинского учреждения «Белая роза»Красногорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров установленной справочно-правовой системы Консультант Плюс для нужд Медицинского учреждения «Белая роза»
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МО, г. Красногорск, ул. Международная, д. 12, офф. 7/104Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Медицинское учреждение Белая роза
Все закупки и тендеры Медицинское учреждение Белая роза
Адрес местонахождения
143402, Российская Федерация, Московская область, Красногорск, Международная, 12
62.09.20.190
63.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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