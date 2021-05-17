приобретение жилого помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме с подведенными и подключенными коммуникациями для расселения граждан из аварийного жилого фонда 0332300349521000097

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0332300349521000097 Уникальный номер закупки 0332300349521000097 Номер закупки Наименование закупки приобретение жилого помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме с подведенными и подключенными коммуникациями для расселения граждан из аварийного жилого фонда 0332300349521000097 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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