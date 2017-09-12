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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС-70 РУ-6кВ.

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС-70 РУ-6кВ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.09.2017 06:3012.09.2017 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705169174Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция ПС-70 РУ-6кВЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705169174

    Уникальный номер закупки

    368/64-ОК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС-70 РУ-6кВ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2017 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Решение УФАС

    Изменения в извещении

    Уведомление о поступлении жалобы по процедуре

    Изменения в извещении

    извещение о внесении изменений

    извещение редакция 3

    приложение к документации НМЦД

    документация редакция 3

    приложение к ТЗ

    Извещение и Протокол об отказе проведения процедуры

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-67

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@zik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Алиса Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реконструкция ПС-70 РУ-6кВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.09.2017 06:30 GMT +312.09.2017 06:3012.09.2017 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705169174Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция ПС-70 РУ-6кВЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.09.2017 06:30GMT +312.09.2017 06:3012.09.2017 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705169174Дата и время вскрытия заявок Реконструкция ПС-70 РУ-6кВЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.09.201720.09.2017 21:0020.09.2017 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705169174Дата окончания срока рассмотрения заявок Реконструкция ПС-70 РУ-6кВЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2017 21:0025.09.2017 21:0025.09.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705169174Подведение итогов не позднее Реконструкция ПС-70 РУ-6кВЕкатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.09.201725.09.2017 21:0025.09.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705169174Подведение итогов не позднее Реконструкция ПС-70 РУ-6кВЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция ПС-70 РУ-6кВ

    Начальная цена

    50 994 137,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 019 882,74 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    1 019 882,74

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 компл.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «МЗИК», 620017, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Начало выполнения работ - не позднее 01.11.2017г.; окончание выполнения работ - не позднее 30.05.2018г. с правом досрочного выполнения работ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Участника (Подрядчика) следующим образом: 1. Первый авансовый платеж в размере 50% от стоимости оборудования производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии (гарантии обеспечивающей возврат аванса). Банковская гарантия должна быть выдана на сумму выплаченного аванса на срок исполнения обязательств плюс 60 дней. Банковская гарантия предоставляется Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора. 2. Второй платеж в размере 50% от стоимости оборудования производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования на склад Заказчика и предоставления следующих документов: счета Подрядчика; счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ; товарной накладной формы М15; 3. Платежи за выполненные подрядные работы будут производиться Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления следующих документов: счета Подрядчика; счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ; справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 (4экз.), подписанной Заказчиком и Подрядчиком с приложением актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.110

    Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Решение УФАС

    22.08.2017

    Уведомление о поступлении жалобы по процедуре

    18.07.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реконструкция ПС-70 РУ-6кВ"

    Кол-во: 1

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