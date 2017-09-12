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Номер извещения
31705169174
Уникальный номер закупки
368/64-ОК
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС-70 РУ-6кВ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-67
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Алиса Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реконструкция ПС-70 РУ-6кВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2017 06:30 GMT +312.09.2017 06:3012.09.2017 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705169174Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция ПС-70 РУ-6кВЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.09.2017 06:30GMT +312.09.2017 06:3012.09.2017 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705169174Дата и время вскрытия заявок Реконструкция ПС-70 РУ-6кВЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.09.201720.09.2017 21:0020.09.2017 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705169174Дата окончания срока рассмотрения заявок Реконструкция ПС-70 РУ-6кВЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.09.2017 21:0025.09.2017 21:0025.09.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705169174Подведение итогов не позднее Реконструкция ПС-70 РУ-6кВЕкатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция ПС-70 РУ-6кВ
Начальная цена
50 994 137,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 019 882,74 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 компл.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «МЗИК», 620017, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
43.21.10.110
43.21
Кол-во: 1
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