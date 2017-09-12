Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Начало выполнения работ - не позднее 01.11.2017г.; окончание выполнения работ - не позднее 30.05.2018г. с правом досрочного выполнения работ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Участника (Подрядчика) следующим образом: 1. Первый авансовый платеж в размере 50% от стоимости оборудования производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии (гарантии обеспечивающей возврат аванса). Банковская гарантия должна быть выдана на сумму выплаченного аванса на срок исполнения обязательств плюс 60 дней. Банковская гарантия предоставляется Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора. 2. Второй платеж в размере 50% от стоимости оборудования производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования на склад Заказчика и предоставления следующих документов: счета Подрядчика; счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ; товарной накладной формы М15; 3. Платежи за выполненные подрядные работы будут производиться Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления следующих документов: счета Подрядчика; счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ; справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 (4экз.), подписанной Заказчиком и Подрядчиком с приложением актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.