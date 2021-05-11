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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги ул.Мичурина в г.Салехарде" 0190300002121000209

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги ул.Мичурина в г.Салехарде" 0190300002121000209

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 06:3011.05.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0190300002121000209Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги ул.Мичурина в г.Салехарде"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0190300002121000209

    Уникальный номер закупки

    0190300002121000209

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги ул.Мичурина в г.Салехарде" 0190300002121000209

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию

    Дата публикации

    30.04.2021 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД
    Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги ул.Мичурина в г.Салехарде"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0190300002121000209Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги ул.Мичурина в г.Салехарде"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги ул.Мичурина в г.Салехарде"

    Начальная цена

    37 609 357,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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