Поставка цифрового DVI-микроскопа Dino-Lite AM5018MZTL (Тайвань) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами, согласно Спецификациям (Приложения №1, №2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объёме согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705168708 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка цифрового DVI-микроскопа Dino-Lite AM5018MZTL (Тайвань) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами, согласно Спецификациям (Приложения №1, №2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объёме согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору). Валюта процедуры EUR Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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