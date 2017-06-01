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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора поставки труб и фитингов к ним в июне 2017 года для нужд АО "Трансинжстрой" (срочная закупка)

    Запрос котировок на право заключения договора поставки труб и фитингов к ним в июне 2017 года для нужд АО "Трансинжстрой" (срочная закупка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2017 13:0001.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717435Дата и время окончания срока приема заявок Закупка труб и фитингов к ним МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717435

    Уникальный номер закупки

    289

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора поставки труб и фитингов к ним в июне 2017 года для нужд АО "Трансинжстрой" (срочная закупка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2017 14:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 419-12-31

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка труб и фитингов к ним

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 13:00 GMT +301.06.2017 13:0001.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717435Дата и время окончания срока приема заявок Закупка труб и фитингов к ним Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2017 13:3001.06.2017 13:3001.06.2017 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717435Дата и время вскрытия заявок Закупка труб и фитингов к ним Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.201701.06.2017 16:0001.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717435Подведение итогов не позднее Закупка труб и фитингов к ним Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка труб и фитингов к ним

    Начальная цена

    2 543 709,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции - до 05.06.2017 г. Лот является неделимым. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, представленную на неполный объем продукции, заявленной к поставке. Подавая заявку на участие в процедуре закупки, Участник подтверждает свое согласие на заключение договора поставки по форме приложения к настоящему извещению. Внесение изменений в коммерческое предложение после вскрытия заявок и до момента исполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком не допускается. Превышение участником предельной (максимальной) стоимости продукции, установленной документацией является основание отклонения заявки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр, 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    24.20.23.000

    Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с котировочной документацией"

    Кол-во: 0

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