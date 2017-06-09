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    Главная / Торги / Металлопрокат

    Металлопрокат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717436Дата и время окончания срока приема заявок закупка металлопрокатаНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717436

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопрокат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2017 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное Акционерное Общество «Горьковский Завод Аппаратуры Связи им. А.С.Попова»
    Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»

    Юридический адрес

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Почтовый адрес

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Контактный телефон

    +7 910 870-36-84 доб. 2029

    Факс

    +7 831 260-04-30

    Адрес электронной почты

    Pechnikov.AA@gzas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Печников Андрей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 11:00 GMT +309.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717436Дата и время окончания срока приема заявок закупка металлопрокатаНижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.06.2017 11:3010.06.2017 11:3010.06.2017 11:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717436Дата окончания срока рассмотрения заявок закупка металлопрокатаНижний Новгород

    Дата и время проведения

    13.06.2017 00:0013.06.2017 00:0013.06.2017 00:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717436Дата и время проведения закупка металлопрокатаНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    13.06.2017 14:3013.06.2017 14:3013.06.2017 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717436Подведение итогов не позднее закупка металлопрокатаНижний Новгород

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 14:3013.06.2017 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717436Подведение итогов не позднее закупка металлопрокатаНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлопроката

    Начальная цена

    45,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по списку

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия поставки :DDP город Нижний Новгород ул. Интернациональная 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней от даты поступления товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное Акционерное Общество «Горьковский Завод Аппаратуры Связи им. А.С.Попова»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
    Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»

    Адрес местонахождения

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Классификатор ОКПД2

    24.44.12.110

    Медь нерафинированная

    24.34.12.000

    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СЕТКА ТУ14-4-507-99 12Х18Н10Т 0,25Х0,16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОРМ.ТОЧН.ИЗ ЛАТУНИ Л-80(ПОЛУТОМПАКОВАЯ) ГОСТ6613-86 N1,6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДЛЯ ХОЛ.ВЫСАДКИ НОРМ.ТОЧН. ГОСТ 12920-67 Л63 Ф2,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХН.МЯГКАЯ ТУ 16.К71-087-90 ММ Ф0,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ (КР)Х/Т НОРМ.ТОЧН. ГОСТ 859-78 М1 Ф3,0"

    Кол-во: 10

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