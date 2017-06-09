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Номер извещения
ГП717436
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлопрокат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
Почтовый адрес
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
Контактный телефон
+7 910 870-36-84 доб. 2029
Факс
+7 831 260-04-30
Адрес электронной почты
Pechnikov.AA@gzas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Печников Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 11:00 GMT +309.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717436Дата и время окончания срока приема заявок закупка металлопрокатаНижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.06.2017 11:3010.06.2017 11:3010.06.2017 11:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717436Дата окончания срока рассмотрения заявок закупка металлопрокатаНижний Новгород
Дата и время проведения
13.06.2017 00:0013.06.2017 00:0013.06.2017 00:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717436Дата и время проведения закупка металлопрокатаНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 14:3013.06.2017 14:3013.06.2017 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717436Подведение итогов не позднее закупка металлопрокатаНижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлопроката
Начальная цена
45,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по списку
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
условия поставки :DDP город Нижний Новгород ул. Интернациональная 100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
Адрес местонахождения
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
24.44.12.110
24.34.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 10
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