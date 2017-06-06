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Номер извещения
31705168557
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора поставки автомобиля Фольксваген Caravelle Trendline
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-86-04
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваль Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля Фольксваген Caravelle Trendline
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 11:00 GMT +306.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705168557Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Фольксваген Caravelle TrendlineКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 12:0006.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705168557Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля Фольксваген Caravelle TrendlineКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля Фольксваген Caravelle Trendline
Начальная цена
2 149 286,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Красноярск, ул. Технологическая 16 (либо ул. Северная, 9 А), в рабочие дни ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
45.11
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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