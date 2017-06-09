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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП717434
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оборудование и запчасти для технического перевооружения рефлюксной насосной и аппаратной бензольного отделения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-15-34
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
aleksandr.tsebinoga@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Цебинога Александр Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Электротехническая продукция. Производство Schneider Electric
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электротехническая продукция. Производство Schneider Electric
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
27.12.22.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 19
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Посты ЗАО «ВЭЛАН»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Посты ЗАО «ВЭЛАН»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
27.33.13.162
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Монтажные изделия
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтажные изделия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
27.33.13.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 140
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 415
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Вентилятор и клапан ООО НЭМЗ «ТАЙРА»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вентилятор и клапан ООО НЭМЗ «ТАЙРА»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
28.25.20.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кабельная продукция
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельная продукция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
27.90.40.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Кол-во: 265
Кол-во: 60
Кол-во: 29
Кол-во: 164
Кол-во: 50
Кол-во: 252
Кол-во: 15
Кол-во: 55
Клеммы и комплектующее Phoenix contact
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клеммы и комплектующее Phoenix contact
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
25.94.12.142
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 43
Кол-во: 27
Кол-во: 9
Кол-во: 5
Кол-во: 38
Коробки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Коробки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
27.12.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Сигнализатор горючих газов СТМ 10-0003РД в составе (согласно ТЗ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сигнализатор горючих газов СТМ 10-0003РД в составе (согласно ТЗ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
26.51.53.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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