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    Главная / Торги / Оборудование и запчасти для технического перевооружения рефлюксной насосной и аппаратной бензольного отделения

    Оборудование и запчасти для технического перевооружения рефлюксной насосной и аппаратной бензольного отделения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717434Дата и время окончания срока приема заявок Сигнализатор горючих газов СТМ 10-0003РД в составе (согласно ТЗ)Ленинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717434

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудование и запчасти для технического перевооружения рефлюксной насосной и аппаратной бензольного отделения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2017 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Изменения в извещении

    Документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-34

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    aleksandr.tsebinoga@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цебинога Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Ключевые слова:

    кабель, клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Электротехническая продукция. Производство Schneider Electric

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717434Подведение итогов не позднее Электротехническая продукция. Производство Schneider ElectricЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электротехническая продукция. Производство Schneider Electric

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    0,10 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    27.12.22.000

    Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трехполюсное тепловое реле перегрузки с ручным и автоматическим повторным возвратом, 0,63… 1А, LRD-5,Schneider Electric"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Трехполюсное тепловое реле перегрузки с ручным и автоматическим повторным возвратом, 1… 1,7А, LRD-6,Schneider Electric"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Однофазный разделительный трансформатор, 1кВА. 220/220 В, ОСМ-1-1, ОМ У3 220/220, ТУ16-717.137-83,Schneider Electric"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Головка сигнальной лампы с плоской лизой, синяя, XB ZB5AV06, Schneider Electric"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Головка сигнальной лампы с плоской линзой, зеленая, XB5 ZB5AV03, Schneider Electric"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Корпус лампы сигнальной со светодиодной матрицей и встроенным трансформатором, цвет белый, 400В, Ø22мм, XB5 ZB5AV5D1, Schneider Electric"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Кнопка с возвратом, красная, потойная, 1Н0, Ø22 мм,IP66, XB5 AA31, Schneider Electric"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Лампа сигнальная двухцветная, цвета: красный и зеленый, 220В, Ø27мм, IP66, СКЛ 11.А-КЛ-3-220"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Держатель маркировки (маркировка 18Х27мм), ZBZ33, Schneider Electric"

    Кол-во: 19

    "Позиция 10"

    "Лампа сигнальная,цвет красный,230…240В,Ø 22мм, IP67, XB5 AVM4, Schneider Electric"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Лампа сигнальная,цвет зеленый,230…240В,Ø 22мм, IP66, XB5 AVM3, Schneider Electric"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Лампа сигнальная,цвет синий,230…240В,Ø 22мм, IP66, XB5 AVM6, Schneider Electric"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Кнопка с возвратом, красная, потойная, 1НЗ, Ø22мм, IP66, XB5 AA42, Schneider Electric"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Кнопка с возвратом, зеленая, потойная, 1НО, Ø22мм, IP66, XB5 AA31, Schneider Electric"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Кнопка "аварийной остановки", возврат поворотом, 1Н3, Ø22, IP66, XB5 AS542, Schneider Electric"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Кнопка с возвратом, черная, потайная, 1НО, Ø22, IP66, XB5 AA21, Schneider Electric"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Поворотный переключатель на 2 положения, 1НО, Ø22мм, IP66, XB5 AD21, Schneider Electric"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Модульный контактор 4Р (2НО+2НЗ), 16А, Uкат 220В, ICT, 4P (2HO+2HЗ), Iн=16А, Uкат 220В, А9С22818, Schneider Electric"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Блок доп. Контактов для контактора LC1, 2НО, LAD-N20, Schneider Electric"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Контактор, 3Р,Iн=9А.:380 В, LC1-D09Q7, Schneider Electric"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Контакторы сдвоенные с механической блокировкий, 3р,Iн=9А.:380В, LC2-D09Q7,Schneider Electric"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Автоматический выключатель модульный 1Р, Iн=2А,х-ка В, Acti 9 iC60N2-B2, A9F73202, Schneider Electric"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Автоматический выключатель модульный 1Р, Iн=4А,х-ка В, Acti 9 iC60N1-B4, A9F73104, Schneider Electric"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Выключатель нагрузки модульный 2Р, Iн=20А, ISW, 2P, Iн=20,А9S60220, Schneider Electric"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Автоматический выключатель модульный 3Р,In=2A х-ка с, Acti 9 ic60n3- с2, А9F74302, Schneider Electric"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Автоматический выключатель модульный 3Р,In=2A х-ка в, Acti 9 ic60n3- в2, А9F73302, Schneider Electric"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Автоматический выключатель модульный 3Р,In=6A х-ка с, Acti 9 ic60n3-c6,А9F79306, Schneider Electric"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Автоматический выключатель модульный 2Р,In=4A х-ка В, Acti 9 ic60n2-в4, А9F73204, Schneider Electric"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Автоматический выключатель модульный 1Р,In=6A х-ка В, Acti 9 ic60n1-в6, А9F78106, Schneider Electric"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Посты ЗАО «ВЭЛАН»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717434Подведение итогов не позднее Посты ЗАО «ВЭЛАН»Ленинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Посты ЗАО «ВЭЛАН»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    0,10 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.162

    Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пост звуковой сигнализации, Сирена, 220В,35Вт, IP66, 1ЕхdllCT6, ПСВ-С-54-У1, ВЭЛАН"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Пост световой сигнализации, 220В, 5Вт, цвет красный, непрерывный режим, IP66, 1ЕхdllCT6, ПАСВ5-31-1К-В2, ВЭЛАН"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Пост управления двухкнопочный, КУ-92-Exdllвт5-У2 ТУ16-526.201-75 ЗАО "ВЭЛАН""

    Кол-во: 3

    Лот 3

    Монтажные изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717434Подведение итогов не позднее Монтажные изделия Ленинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтажные изделия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    0,10 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.120

    Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Розетка с метал. Фиксатором (для реле серии 55.34), 94.04.SMA Finder"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Реле промежуточное, Uкат=220В, 7А, 4НО/НЗ, 55.34.8.230.0040, Finder"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Реле промежуточное, Uкат.:230 В, 7А, 4НО/Н3, 55.34.8.230.0040, Finder"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Реле контроля напряжения 400В, 50Гц, выдержка времени 1…10 сек.,2НО/Н3, РКФ-Ь05-1-15 АС400В УХЛ4, МЕАНДР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Стойка кабельная L=1400мм, К314 УХЛ2, ТУ3449-001-74229600-2010, КЭМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Труба ПВХ (кембрик), Ø6мм, белая, ТВ-40 Ø6 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Труба ПВХ (кембрик), Ø4мм, белая, ТВ-40 Ø4 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Бирка кабельная маркировочная "треугольник" (55Х55х55), У136, UZMA-BIK-Y136"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Бирка кабельная маркировочная "квадрат" (50Х50), У134, UZMA-BIK-Y134"

    Кол-во: 140

    "Позиция 10"

    "Звонок на DIN-рейку, 60Дб, 220В, ЗД-47, MZD10-230, ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Шина "N" нулевая в корпусе на DIN-рейку 2х15 групп,125А, YND10-2-15-125, ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Розетка с заземляющим контактом на DIN-рейку Uн=250В, Iн=16А, РАр10-3-ОП, МRD10-16, ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "DIN рейка оцинкованная, L=600мм, YDN10-0060 ИЭК"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Угловой изолятор для "0" шины, желтый, YIS31ИЭК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Шина нулевая 8x12 16/2, YNN21-16-100 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Корпус модульный пластиковый,навесной, с дверцей,1 ряд 5 модулей, IP 55, КМПн 2/5 IP55,MKP-N-05-55, ИЭК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Металлорукав, ДУ=20мм, РЗ-Ц-Х-20, ИЭК"

    Кол-во: 415

    "Позиция 18"

    "Корпус металлический навесной 650x500x220 мм с монтажной панелью 580x400, с дверью,IP54, ЩМП-3-0 74 У2 YKM40-03-54 ИЭК "

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Монтажная панель 300х590мм, YKM30-MP-030-059, ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Площадка самоклеящаяся 20х20 под хомуты, черная, нейлон, UНР31-20-100, ИЭК"

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Хомут кабельный 2,5Х150, L=150, черный, нейлон, UНН32-D025-150-100, ИЭК"

    Кол-во: 400

    "Позиция 22"

    "Хомут кабельный 3,6Х200, L=200, черный, нейлон, UНН32-D036-200-100, ИЭК "

    Кол-во: 400

    "Позиция 23"

    "Спираль монтажная Dнар.:8мм, D обвяз. жгута:6-60мм, СМ-08-06, USWB-D08-10, ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Наконечник-гильза, НГИ2, 2X2,5мм², цвет синий, НГИ2 2,5-12, UTE10-D3-3-100 ИЭК"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Наконечник-гильза, 2,5мм², цвет синий, Е 2,5-08 (2508), UGN10-D25-04-08 ИЭК"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Наконечник-гильза НГИ2, 2х1,5мм, цвет красный, НГИ2 1,5-12, UTE10-D2-6-100, ИЭК"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Наконечник-гильза Е, 1,5мм, цвет красный, Е1,5-08 (1508), UGN10-D15-03-08, ИЭК"

    Кол-во: 100

    Лот 4

    Вентилятор и клапан ООО НЭМЗ «ТАЙРА»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717434Подведение итогов не позднее Вентилятор и клапан ООО НЭМЗ «ТАЙРА»Ленинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вентилятор и клапан ООО НЭМЗ «ТАЙРА»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    0,10 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    28.25.20.119

    Вентиляторы общего назначения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан обратный взрывозащищенный КО (в) Ø500, по серии 5.904-58 АЗЕ 101.000-05, ООО НЭМЗ "ТАЙРА""

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клапан обратный взрывозащищенный КОП (в) 600х600, по серии 5.904-58 АЗЕ 103.000-02, ООО НЭМЗ "ТАЙРА""

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Клапан обратный взрывозащищенный КО (в) Ø630, по серии 5.904-58 АЗЕ 101.000-07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Вентилятор осевой взрывозащищенный L=8500 м³/ч, Р=60Па с эл. двигателем АИМ 71А6 N=0,37 кВт, n=1000 об/мин, ВО 6-300 №6,3 (В) (исполнение 1), ООО НЭМЗ "ТАЙРА""

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Кабельная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717434Подведение итогов не позднее Кабельная продукцияЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    0,10 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод установочный 1х1,5, ПуГВ, ТУ16-705.501-2010"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Кабель силовой 5х1,5, РПШ-380, ТУ 16К18-001-89"

    Кол-во: 265

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой 10X1,5 мм, ВВГнг-LS-1,0, ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой 3х1,5, ВВГнг-LS-1,0, ТУ16.К71-310-2002"

    Кол-во: 29

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой 5X1,5 мм, ВВГнг-LS-1,0, ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 164

    "Позиция 6"

    "Провод установочный 1X2,5, ПуГВ, ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Кабель силовой 4X2,5 мм, ВБВнг-LS-1,0, ТУ 16.К71-090-2002"

    Кол-во: 252

    "Позиция 8"

    "Кабель силовой 1X10 мм, ВВГнг-LS-1,0, ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Кабель силовой 3X2.5 мм, ВВГнг-LS-1,0, ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 55

    Лот 6

    Клеммы и комплектующее Phoenix contact

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717434Подведение итогов не позднее Клеммы и комплектующее Phoenix contactЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клеммы и комплектующее Phoenix contact

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    0,10 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    25.94.12.142

    Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления железнодорожного пути

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разделительная пластина для рычажных клемм, АТР-QTC TWIN, 3206212, Phoenix contact"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Рычажная клемма с держателем предохранителя 6,3x32мм, Uн=400В, Iн=10А, ST4-HESI,3036385, Phoenix contact"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Плавкий предохранитель быстродействующий 6,3x32мм,Iн=0,5, Uн=500В, 632514, ESKA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Планка маркировки клеммы (пустая, без надписи), Zack-ZB5, 1050004, Phoenix contact"

    Кол-во: 43

    "Позиция 5"

    "Концевой стопор клемм (на DIN-рейку 35), CLIPFIX 35-5, 3022276, Phoenix contact"

    Кол-во: 27

    "Позиция 6"

    "Концевая крышка для клемм ST2,5, D-ST 2,5, 3030417, Phoenix contact"

    Кол-во: 9

    "Позиция 7"

    "Клемма проходная пружинная 2-конт. Синяя, ST 2,5-BU, 3031225, Phoenix contact"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Клемма проходная пружинная 2-конт. Серая, ST 2,5, 3031212, Phoenix contact"

    Кол-во: 38

    Лот 7

    Коробки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717434Подведение итогов не позднее КоробкиЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Коробки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка клемная 336Х175Х100, IP54, 20 клемм до 660В, 25А, метал. Каб. Вводы IP65: 3хМ20, 3хМ25, 2хМ32, У615 УХЛ1, ТУ 3464-009-99856433-2011, ЗЭТА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Коробка взрывозащищенная литая чугунная КПЛ,для труб Ду=20, КПЛ-20У1, ТУ 3464-006-99856433-2010, ЗЭТА"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Сигнализатор горючих газов СТМ 10-0003РД в составе (согласно ТЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717434Подведение итогов не позднее Сигнализатор горючих газов СТМ 10-0003РД в составе (согласно ТЗ)Ленинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сигнализатор горючих газов СТМ 10-0003РД в составе (согласно ТЗ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    0,10 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, Московская обл., г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.110

    Газоанализаторы или дымоанализаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сигнализатор горючих газов в составе;"

    Кол-во: 1

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