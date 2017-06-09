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Номер извещения
ГП717431
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка проекта рекультивации шламовых полей ПАО «Уралмашзавод» в районе поселка Калиновка г. Екатеринбурга
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 13:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-12-84
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
V.Buchneva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бучнева Вера Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Разработка проекта рекультивации шламовых полей ПАО «Уралмашзавод» в районе поселка Калиновка г. Екатеринбурга
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 11:00 GMT +309.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717431Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта рекультивации шламовых полей ПАО «Уралмашзавод» в районе поселка Калиновка г. ЕкатеринбургаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 11:0009.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717431Дата и время вскрытия заявок Разработка проекта рекультивации шламовых полей ПАО «Уралмашзавод» в районе поселка Калиновка г. ЕкатеринбургаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 11:0028.07.2017 11:0028.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717431Подведение итогов не позднее Разработка проекта рекультивации шламовых полей ПАО «Уралмашзавод» в районе поселка Калиновка г. ЕкатеринбургаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проекта рекультивации шламовых полей ПАО «Уралмашзавод» в районе поселка Калиновка г. Екатеринбурга
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 проект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, ПАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
39.00.2
Документация лота
Кол-во: 1
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