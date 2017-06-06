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Номер извещения
ГП717428
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Взрывостойкие окна и двери
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 13:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 985 139-07-82
Факс
--
Адрес электронной почты
0594959@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Гуляев Павел Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Взрывостойкие окна и двери
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 15:30 GMT +306.06.2017 15:3006.06.2017 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717428Дата и время окончания срока приема заявок Взрывостойкие окна и двериМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 16:0006.06.2017 16:0006.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717428Дата и время вскрытия заявок Взрывостойкие окна и двериМосква
Подведение итогов не позднее
12.06.2017 17:0012.06.2017 17:0012.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717428Подведение итогов не позднее Взрывостойкие окна и двериМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Взрывостойкие окна и двери
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево, Терминал «А», строительная площадка ТЗК АО «АЭРО-Шереметьево»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
25.12.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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