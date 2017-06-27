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Номер извещения
ГП717426
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже квартир, расположенных по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31,33. Лоты 61-70. Собственник: Фонд «Газпромипотека».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 719-31-14
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
info@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трегубов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 61. Право заключения договора купли-продажи квартиры №138, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717426Дата и время окончания срока приема заявок Лот 61. Право заключения договора купли-продажи квартиры №138, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,8г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717426Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 61. Право заключения договора купли-продажи квартиры №138, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,8г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717426Дата и время проведения Лот 61. Право заключения договора купли-продажи квартиры №138, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,8г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 61. Право заключения договора купли-продажи квартиры №138, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,8г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 61. Право заключения договора купли-продажи квартиры №138, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,8г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 61. Право заключения договора купли-продажи квартиры №138, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,8
Начальная цена
2 632 446,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 62. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717426Дата и время окончания срока приема заявок Лот 62. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717426Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 62. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717426Дата и время проведения Лот 62. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 62. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 62. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 62. Право заключения договора купли-продажи квартиры №139, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,1
Начальная цена
1 907 157,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 63. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717426Дата и время окончания срока приема заявок Лот 63. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717426Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 63. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717426Дата и время проведения Лот 63. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 63. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 63. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 63. Право заключения договора купли-продажи квартиры №140, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3
Начальная цена
1 915 431,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 64. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717426Дата и время окончания срока приема заявок Лот 64. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717426Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 64. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717426Дата и время проведения Лот 64. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 64. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 64. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 64. Право заключения договора купли-продажи квартиры №141, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9
Начальная цена
2 636 013,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 65. Право заключения договора купли-продажи квартиры №142, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717426Дата и время окончания срока приема заявок Лот 65. Право заключения договора купли-продажи квартиры №142, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,1г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717426Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 65. Право заключения договора купли-продажи квартиры №142, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,1г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717426Дата и время проведения Лот 65. Право заключения договора купли-продажи квартиры №142, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,1г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 65. Право заключения договора купли-продажи квартиры №142, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,1г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 65. Право заключения договора купли-продажи квартиры №142, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,1г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 65. Право заключения договора купли-продажи квартиры №142, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,1
Начальная цена
2 643 147,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 66. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717426Дата и время окончания срока приема заявок Лот 66. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717426Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 66. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717426Дата и время проведения Лот 66. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 66. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 66. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 66. Право заключения договора купли-продажи квартиры №143, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3
Начальная цена
1 915 431,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 67. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717426Дата и время окончания срока приема заявок Лот 67. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,4г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717426Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 67. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,4г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717426Дата и время проведения Лот 67. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,4г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 67. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,4г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 67. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,4г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 67. Право заключения договора купли-продажи квартиры №144, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,4
Начальная цена
1 919 568,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 68. Право заключения договора купли-продажи квартиры №145, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717426Дата и время окончания срока приема заявок Лот 68. Право заключения договора купли-продажи квартиры №145, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717426Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 68. Право заключения договора купли-продажи квартиры №145, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717426Дата и время проведения Лот 68. Право заключения договора купли-продажи квартиры №145, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 68. Право заключения договора купли-продажи квартиры №145, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 68. Право заключения договора купли-продажи квартиры №145, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 68. Право заключения договора купли-продажи квартиры №145, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,7
Начальная цена
2 628 879,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 69. Право заключения договора купли-продажи квартиры №146, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717426Дата и время окончания срока приема заявок Лот 69. Право заключения договора купли-продажи квартиры №146, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717426Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 69. Право заключения договора купли-продажи квартиры №146, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717426Дата и время проведения Лот 69. Право заключения договора купли-продажи квартиры №146, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 69. Право заключения договора купли-продажи квартиры №146, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 69. Право заключения договора купли-продажи квартиры №146, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 69. Право заключения договора купли-продажи квартиры №146, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 73,9
Начальная цена
2 636 013,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 70. Право заключения договора купли-продажи квартиры №147, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717426Дата и время окончания срока приема заявок Лот 70. Право заключения договора купли-продажи квартиры №147, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717426Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 70. Право заключения договора купли-продажи квартиры №147, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717426Дата и время проведения Лот 70. Право заключения договора купли-продажи квартиры №147, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 70. Право заключения договора купли-продажи квартиры №147, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717426Подведение итогов не позднее Лот 70. Право заключения договора купли-продажи квартиры №147, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 70. Право заключения договора купли-продажи квартиры №147, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 46,3
Начальная цена
1 915 431,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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