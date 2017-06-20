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Номер извещения
31705167861
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение полиграфических работ по изданию периодического печатного издания - Вологодской областной газеты «Красный Север» во втором полугодии 2017 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
Почтовый адрес
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
Контактный телефон
+7 8172 72-12-62
Факс
+7 8172 72-32-51
Адрес электронной почты
alekseev@krassever.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеев Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
по адресу Заказчика - 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, 3 этаж, каб. 306
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Выполнение полиграфических работ по изданию периодического печатного издания - Вологодской областной газеты «Красный Север» во втором полугодии 2017 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 10:00 GMT +320.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705167861Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение полиграфических работ по изданию периодического печатного издания - Вологодской областной газеты «Красный Север» во втором полугодии 2017 годапо адресу Заказчика - 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, 3 этаж, каб. 306
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 10:00GMT +320.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705167861Дата и время вскрытия заявок Выполнение полиграфических работ по изданию периодического печатного издания - Вологодской областной газеты «Красный Север» во втором полугодии 2017 годапо адресу Заказчика - 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, 3 этаж, каб. 306
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.201720.06.2017 11:0020.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705167861Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение полиграфических работ по изданию периодического печатного издания - Вологодской областной газеты «Красный Север» во втором полугодии 2017 годапо адресу Заказчика - 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, 3 этаж, каб. 306
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 12:0020.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705167861Подведение итогов не позднее Выполнение полиграфических работ по изданию периодического печатного издания - Вологодской областной газеты «Красный Север» во втором полугодии 2017 годапо адресу Заказчика - 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, 3 этаж, каб. 306
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201720.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705167861Подведение итогов не позднее Выполнение полиграфических работ по изданию периодического печатного издания - Вологодской областной газеты «Красный Север» во втором полугодии 2017 годапо адресу Заказчика - 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, 3 этаж, каб. 306
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение полиграфических работ по изданию периодического печатного издания - Вологодской областной газеты «Красный Север» во втором полугодии 2017 года
Начальная цена
7 150 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
756600 экземпляров, в соответствии с ТЗ конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Цена включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же затраты Исполнителя на бумагу и необходимые материалы для печати, печать и упаковку каждого тиража, услуги по сортировке и доставке до магистрального сортировочного центра (г. Вологда, пл. Бабушкина, д.1) и офиса Заказчика (г. Вологда, Козленская, 33) тиражей газеты, и иные расходы, Исполнителя, связанные с выполнением работ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Адрес местонахождения
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
18.11.10.000
18.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 756
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