Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цена включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же затраты Исполнителя на бумагу и необходимые материалы для печати, печать и упаковку каждого тиража, услуги по сортировке и доставке до магистрального сортировочного центра (г. Вологда, пл. Бабушкина, д.1) и офиса Заказчика (г. Вологда, Козленская, 33) тиражей газеты, и иные расходы, Исполнителя, связанные с выполнением работ.Рассчитать логистику >