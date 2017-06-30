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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП717421
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 12:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
658087, Российская Федерация, Алтайский край, Новоалтайск, 22 ПАРТСЪЕЗДА, 16
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 933 300-50-17
Факс
+7 3842 31-30-81
Адрес электронной почты
a.popova@kzhm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Новоалтайск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 13:00 GMT +330.06.2017 13:0030.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717421Дата и время окончания срока приема заявок Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)Новоалтайск
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 13:0030.06.2017 13:0030.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717421Дата и время вскрытия заявок Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)Новоалтайск
Подведение итогов не позднее
04.07.2017 13:0004.07.2017 13:0004.07.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717421Подведение итогов не позднее Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)Новоалтайск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Уточнять имеющиеся остатки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Кемерово, ул. Терешковой, 45Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АЛТАЙВАГОН
Все закупки и тендеры АО АЛТАЙВАГОН
Адрес местонахождения
658087, Российская Федерация, Алтайский край, Новоалтайск, 22 ПАРТСЪЕЗДА, 16
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
27.10.41.191
27.10.43.191
27.10.71.141
27.10.60.290
27.10.91.118
27.10.81.190
24.10.3
Документация лота
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