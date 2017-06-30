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    Главная / Торги / Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)

    Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.06.2017 13:0030.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717421Дата и время окончания срока приема заявок Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)НовоалтайскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717421

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2017 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    МЦ под реализацию май-июнь 2017

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛТАЙСКОГО ВАГОНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО АЛТАЙВАГОН

    Юридический адрес

    658087, Российская Федерация, Алтайский край, Новоалтайск, 22 ПАРТСЪЕЗДА, 16

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 933 300-50-17

    Факс

    +7 3842 31-30-81

    Адрес электронной почты

    a.popova@kzhm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Анна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Новоалтайск

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

    Ключевые слова:

    металлопрокат, вагон, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2017 13:00 GMT +330.06.2017 13:0030.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717421Дата и время окончания срока приема заявок Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)Новоалтайск

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2017 13:0030.06.2017 13:0030.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717421Дата и время вскрытия заявок Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)Новоалтайск

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2017 13:0004.07.2017 13:0004.07.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717421Подведение итогов не позднее Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)Новоалтайск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.07.201704.07.2017 13:0004.07.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717421Подведение итогов не позднее Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)Новоалтайск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа невостребованного металлопроката (список прилагается)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Уточнять имеющиеся остатки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Кемерово, ул. Терешковой, 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 100%, самовывоз со склада продавца
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АЛТАЙВАГОН
    Все закупки и тендеры АО АЛТАЙВАГОН

    Адрес местонахождения

    658087, Российская Федерация, Алтайский край, Новоалтайск, 22 ПАРТСЪЕЗДА, 16

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Классификатор ОКПД2

    27.10.41.191

    Прокат горячекатаный из нержавеющей стали шириной более 600 мм прочий

    27.10.43.191

    Прутки плакированные горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из нержавеющей стали

    27.10.71.141

    Прокат холоднокатаный в листах из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной более 600 мм

    27.10.60.290

    Прокат горячекатаный плоский из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), не включенный в другие группировки, прочий

    27.10.91.118

    Двутавры (балки двутавровые) стальные горячекатаные из нелегированной стали высотой 80 мм или более, но не более 220 мм

    27.10.81.190

    Катанка из нелегированной стали прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.3

    Производство листового горячекатаного стального проката

    Документация лота

    МЦ под реализацию май-июнь 2017

    31.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реализация невостребованного металлопроката"

    Кол-во: 0

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