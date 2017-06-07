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Номер извещения
31705169027
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора поставки теплообменных аппаратов для приготовления ГВС: Теплотекс -100-А; Теплотекс -50-N
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --
Почтовый адрес
394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91
Контактный телефон
+7 473 220-54-16
Факс
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Адрес электронной почты
koroteeva@vtes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коротеева Валерия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж, пр-т Труда, 91
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Поставка теплообменных аппаратов для приготовления ГВС: Теплотекс -100-А; Теплотекс -50-N
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 12:00 GMT +307.06.2017 12:0007.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705169027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплообменных аппаратов для приготовления ГВС: Теплотекс -100-А; Теплотекс -50-NВоронеж, пр-т Труда, 91
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 12:0007.06.2017 12:0007.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705169027Дата и время вскрытия заявок Поставка теплообменных аппаратов для приготовления ГВС: Теплотекс -100-А; Теплотекс -50-NВоронеж, пр-т Труда, 91
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705169027Подведение итогов не позднее Поставка теплообменных аппаратов для приготовления ГВС: Теплотекс -100-А; Теплотекс -50-NВоронеж, пр-т Труда, 91
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка теплообменных аппаратов для приготовления ГВС: Теплотекс -100-А; Теплотекс -50-N
Начальная цена
395 871,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 3 "Техническое требование" и разделом 4 "Проект договора" документации запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 3 "Техническое требование" и разделом 4 "Проект договора" документации запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --
394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91
28.21.1
28.21.1
Кол-во: 2
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