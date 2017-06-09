Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Начало выполнения работ - не позднее 17.07.2017г., окончание - не позднее 01.09.2017г. с правом досрочного выполнения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет участника в размере 100% в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки Заказчиком работ и при наличии подписанного обеими сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3, счета и переданного счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ.