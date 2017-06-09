Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Начало выполнения работ - не позднее 11.07.2017г., окончание - не позднее 23.09.2017г. с правом досрочного выполнения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет участника в размере 100,00% в течение 30 (тридцати) календарных дней при наличии всех следующих обстоятельств: сторонами подписан Акт выполненных работ; предоставлен счет-фактура, оформленный в соответствии со ст. 169 НК РФ. Документы (акт выполненных работ и счет-фактура) оформляются участником.