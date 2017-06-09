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Номер извещения
ГП717429
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика на закупку автомобилей для нужд ООО "ГПБ-Сервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 13:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
Контактный телефон
+7 916 463-59-26
Факс
+7 495 287-62-52
Адрес электронной почты
Mariya.Matrosova@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матросова Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль грузовой фургон согласно тендерной документации Лот 1 (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. Наименование, количество и цена Товара, а также сроки отгрузки указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 09:00 GMT +309.06.2017 09:0009.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717429Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль грузовой фургон согласно тендерной документации Лот 1 (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. Наименование, количество и цена Товара, а также сроки отгрузки указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору).Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717429Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль грузовой фургон согласно тендерной документации Лот 1 (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. Наименование, количество и цена Товара, а также сроки отгрузки указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору).Москва
Подведение итогов не позднее
21.07.2017 14:0021.07.2017 14:0021.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717429Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль грузовой фургон согласно тендерной документации Лот 1 (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. Наименование, количество и цена Товара, а также сроки отгрузки указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.07.201721.07.2017 14:0021.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717429Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль грузовой фургон согласно тендерной документации Лот 1 (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. Наименование, количество и цена Товара, а также сроки отгрузки указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль грузовой фургон согласно тендерной документации Лот 1 (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. Наименование, количество и цена Товара, а также сроки отгрузки указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПБ-Сервис
Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
29.10.41.111
Документация лота
Кол-во: 0
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль грузопассажирский фургон согласно тендерной документации Лот 2 (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. Наименование, количество и цена Товара, а также сроки отгрузки указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 09:00 GMT +309.06.2017 09:0009.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717429Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль грузопассажирский фургон согласно тендерной документации Лот 2 (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. Наименование, количество и цена Товара, а также сроки отгрузки указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору).Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717429Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль грузопассажирский фургон согласно тендерной документации Лот 2 (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. Наименование, количество и цена Товара, а также сроки отгрузки указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору).Москва
Подведение итогов не позднее
21.07.2017 14:0021.07.2017 14:0021.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717429Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль грузопассажирский фургон согласно тендерной документации Лот 2 (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. Наименование, количество и цена Товара, а также сроки отгрузки указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.07.201721.07.2017 14:0021.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717429Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль грузопассажирский фургон согласно тендерной документации Лот 2 (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. Наименование, количество и цена Товара, а также сроки отгрузки указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль грузопассажирский фургон согласно тендерной документации Лот 2 (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. Наименование, количество и цена Товара, а также сроки отгрузки указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПБ-Сервис
Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
29.10.41.111
Документация лота
Кол-во: 0
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