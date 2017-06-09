Выбор поставщика на закупку автомобилей для нужд ООО "ГПБ-Сервис"

Лот 1

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя автомобиль грузовой фургон согласно тендерной документации Лот 1 (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. Наименование, количество и цена Товара, а также сроки отгрузки указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору).