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Номер извещения
ГП717413
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запчасти для насоса becker
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 330-48-09
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
E.Saenko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саенко Екатерина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей - согласно списка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 10:00 GMT +302.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717413Дата и время окончания срока приема заявок поставка запчастей - согласно списка Брянск
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717413Дата и время вскрытия заявок поставка запчастей - согласно списка Брянск
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:3002.06.2017 15:3002.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717413Подведение итогов не позднее поставка запчастей - согласно списка Брянск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей - согласно списка
Начальная цена
8 043,46
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
поставка товар согласно списка, единоразовая отгрузка всей партии товара.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
определеляется совместно с поставщикомРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
28.13.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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