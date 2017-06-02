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    Главная / Торги / запчасти для насоса becker

    запчасти для насоса becker

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717413Дата и время окончания срока приема заявок поставка запчастей - согласно списка БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717413

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запчасти для насоса becker

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2017 11:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 980 330-48-09

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    E.Saenko@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саенко Екатерина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей - согласно списка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 10:00 GMT +302.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717413Дата и время окончания срока приема заявок поставка запчастей - согласно списка Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717413Дата и время вскрытия заявок поставка запчастей - согласно списка Брянск

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 15:3002.06.2017 15:3002.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717413Подведение итогов не позднее поставка запчастей - согласно списка Брянск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 15:3002.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717413Подведение итогов не позднее поставка запчастей - согласно списка Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей - согласно списка

    Начальная цена

    8 043,46

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    поставка товар согласно списка, единоразовая отгрузка всей партии товара.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    определеляется совместно с поставщикомРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % отсрочка платежа на 10 рабочих дней, поставка товар на склад Транспортной компании (по выбору поставщика) в г.Брянск.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    28.13.21.000

    Насосы вакуумные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "00070026500 Крышка Becker"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "94533500000 Винт М8х25"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "91761100000 Уплотнительное кольцо Becker"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "54900026400 Набор уплотнений Becker U 4.190/4.250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "000 101 26500 Корпус Becker U 4.250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "00080126500 Крышка насоса BECKER"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "90050700003 Лопатка 285 х 55 х 4 (Комплект = 3 шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "96541500000 Выхлопной фильтр BECKER"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "90221000000 Шайба муфты BECKER"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "56810026400 Опора Becker"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "90662000000 Подшипник BECKER"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "74130200000 Резиновый буфер BECKER"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "90650700000 Уплотнительное кольцо BECKER"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "94563400000 Штифт Becker"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "94874200000 Шпилька Becker"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "91147200000 Уплотнительное кольцо BECKER"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "2000026500 Ротор Becker"

    Кол-во: 1

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