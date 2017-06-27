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Номер извещения
ГП717409
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже квартир, расположенных по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31,33. Лоты 191-202. Собственник: Фонд «Газпромипотека».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 719-31-14
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
info@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трегубов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717409Дата и время окончания срока приема заявок Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717409Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717409Дата и время проведения Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 191. Право заключения договора купли-продажи квартиры №224, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Начальная цена
1 911 294,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717409Дата и время окончания срока приема заявок Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717409Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717409Дата и время проведения Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 192. Право заключения договора купли-продажи квартиры №226, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 73,4
Начальная цена
2 618 178,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717409Дата и время окончания срока приема заявок Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717409Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717409Дата и время проведения Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 193. Право заключения договора купли-продажи квартиры №227, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5
Начальная цена
2 657 415,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717409Дата и время окончания срока приема заявок Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717409Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717409Дата и время проведения Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 194. Право заключения договора купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Начальная цена
1 911 294,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717409Дата и время окончания срока приема заявок Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717409Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717409Дата и время проведения Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 195. Право заключения договора купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,7
Начальная цена
2 664 549,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717409Дата и время окончания срока приема заявок Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717409Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717409Дата и время проведения Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 196. Право заключения договора купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Начальная цена
1 911 294,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717409Дата и время окончания срока приема заявок Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717409Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717409Дата и время проведения Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 197. Право заключения договора купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,4
Начальная цена
2 653 848,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717409Дата и время окончания срока приема заявок Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717409Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717409Дата и время проведения Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 198. Право заключения договора купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46
Начальная цена
1 903 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717409Дата и время окончания срока приема заявок Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,4г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717409Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,4г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717409Дата и время проведения Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,4г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,4г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,4г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 199. Право заключения договора купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,4
Начальная цена
1 919 568,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717409Дата и время окончания срока приема заявок Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717409Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717409Дата и время проведения Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 200. Право заключения договора купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 74,5
Начальная цена
2 657 415,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 201. Право заключения договора купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717409Дата и время окончания срока приема заявок Лот 201. Право заключения договора купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,6г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717409Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 201. Право заключения договора купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,6г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717409Дата и время проведения Лот 201. Право заключения договора купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,6г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 201. Право заключения договора купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,6г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 201. Право заключения договора купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,6г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 201. Право заключения договора купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,6
Начальная цена
1 927 842,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 202. Право заключения договора купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 11:00 GMT +327.06.2017 11:0027.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717409Дата и время окончания срока приема заявок Лот 202. Право заключения договора купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 18:0028.06.2017 18:0028.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717409Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 202. Право заключения договора купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Дата и время проведения
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717409Дата и время проведения Лот 202. Право заключения договора купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 202. Право заключения договора купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717409Подведение итогов не позднее Лот 202. Право заключения договора купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 202. Право заключения договора купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33. Общая площадь, кв. м: 46,2
Начальная цена
1 911 294,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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