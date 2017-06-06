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Номер извещения
ГП717404
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запчастей для Экскаватора Komatsu PC-300-7
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 10:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12
Почтовый адрес
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12
Контактный телефон
+7 818 263-89-63 доб. 128
Факс
+7 499 724-20-20
Адрес электронной почты
ryabov_i@mrtssm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябов Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Архангельск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка запчастей для Экскаватора Komatsu PC-300-7
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запчастей для Экскаватора Komatsu PC-300-7
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Архангельск, ул.Дрейера 66.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС-Строймонтаж
Все закупки и тендеры МРТС-Строймонтаж
Адрес местонахождения
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12
25.99.99.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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