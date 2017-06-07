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    Главная / Торги / Поставка бензина Нормаль-80 (АИ-80)

    Поставка бензина Нормаль-80 (АИ-80)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2017 20:0007.06.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705166535Дата и время окончания срока приема заявок Бензин Нормаль-80 (АИ-80) ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705166535

    Уникальный номер закупки

    689

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бензина Нормаль-80 (АИ-80)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2017 10:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 63-90-98

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисов Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Закупки и тендеры Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бензин Нормаль-80 (АИ-80)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 20:00 GMT +307.06.2017 20:0007.06.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705166535Дата и время окончания срока приема заявок Бензин Нормаль-80 (АИ-80) Златоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2017 06:0008.06.2017 06:0008.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705166535Дата и время вскрытия заявок Бензин Нормаль-80 (АИ-80) Златоуст

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 14:0008.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705166535Подведение итогов не позднее Бензин Нормаль-80 (АИ-80) Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бензин Нормаль-80 (АИ-80)

    Начальная цена

    2 688 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    26 880,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20.2

    Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин Нормаль-80 (АИ-80) "

    Кол-во: 64

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