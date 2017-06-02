Право заключения договора на поставку замков люка в сборе, заглушек нижнего сливного устройства (НСУ) для ремонта танк – контейнеров в контейнерном депо филиала в г. Салават для нужд АО «Нефтетранспорт»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717416 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Право заключения договора на поставку замков люка в сборе, заглушек нижнего сливного устройства (НСУ) для ремонта танк – контейнеров в контейнерном депо филиала в г. Салават для нужд АО «Нефтетранспорт» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

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