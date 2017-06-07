Ремонт зданий и сооружеий (кладка, мягкая кровля, профлист)

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

1. Ремонт рулонной кровли кпц 2. Ремонт кровли из профлиста над печным пролётом в осях 16-17, 20-21, 26-29 рядах Л-Н КПЦ 3. Ремонт кладки снаружи цеха КПЦ 4. Общ.работы КПЦ 5. Демонтаж воздуховода у оси 18 ряду «Л» и усиление кладки в осях 18- 20 снаружи цеха КПЦ 6. Усиление кладки стены прессового пролёта у оси 18 (в осях 17-19) ряду Л КПЦ 7. Усиление кладки угла прессового пролёта по оси №4 ряду «Г» КПЦ 8. Ремонт мягкой кровли на АБК №2 ЛЦ 9. Ремонт рулонной кровли Литейного цеха 10. Ремонт аварийной кладки наружной стены по ряду А в осях 14-17, 21-23