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Номер извещения
ГП717397
Уникальный номер закупки
1/ЗС
Наименование закупки
Ремонт зданий и сооружеий (кладка, мягкая кровля, профлист)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 08:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-24-02080
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ozornin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озорнин Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Ремонт зданий и сооружеий кузнечно-прессового и литейного цехов (кладка, мягкая кровля, профлист)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 05:30 GMT +307.06.2017 05:3007.06.2017 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717397Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт зданий и сооружеий кузнечно-прессового и литейного цехов (кладка, мягкая кровля, профлист)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 05:3007.06.2017 05:3007.06.2017 05:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717397Дата и время вскрытия заявок Ремонт зданий и сооружеий кузнечно-прессового и литейного цехов (кладка, мягкая кровля, профлист)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.06.2017 06:0012.06.2017 06:0012.06.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717397Подведение итогов не позднее Ремонт зданий и сооружеий кузнечно-прессового и литейного цехов (кладка, мягкая кровля, профлист)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт зданий и сооружеий кузнечно-прессового и литейного цехов (кладка, мягкая кровля, профлист)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Ремонт рулонной кровли кпц 2. Ремонт кровли из профлиста над печным пролётом в осях 16-17, 20-21, 26-29 рядах Л-Н КПЦ 3. Ремонт кладки снаружи цеха КПЦ 4. Общ.работы КПЦ 5. Демонтаж воздуховода у оси 18 ряду «Л» и усиление кладки в осях 18- 20 снаружи цеха КПЦ 6. Усиление кладки стены прессового пролёта у оси 18 (в осях 17-19) ряду Л КПЦ 7. Усиление кладки угла прессового пролёта по оси №4 ряду «Г» КПЦ 8. Ремонт мягкой кровли на АБК №2 ЛЦ 9. Ремонт рулонной кровли Литейного цеха 10. Ремонт аварийной кладки наружной стены по ряду А в осях 14-17, 21-23
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург пер.Хибиногорский 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
42
Документация лота
Кол-во: 0
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