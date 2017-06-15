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    Главная / Торги / Запасные часьи для ДГУ

    Запасные часьи для ДГУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2017 10:3015.06.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717392Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для ДГУНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717392

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные часьи для ДГУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2017 05:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Номера мощность и тип ДВС ДГУ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-62

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Lymarev@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лымарев Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для ДГУ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201720.06.2017 10:3020.06.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717392Подведение итогов не позднее Запасные части для ДГУНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для ДГУ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Россия,678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная 1. Грузополучатель: АО ХК "Якутуголь" (для ООО "Эльгауголь") База материально-технического снабжения. - Грузополучатель: Акционерное общество "Металлургшахтспецстрой" (АО "МШСС") 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Разрезовская, д. 13, ИНН/КПП 7720570769/ 144950001. Станция назначения: 676230, Россия, Амурская область, Зейский район, ст.Улак - отправка транспортной компанией Азимут в адрес АО "МШСС". Маркировка Товара: для ООО «Эльгауголь».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки июнь-август 2017г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33

    Ремонт и монтаж машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор 3804897-01 верх"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект турбины 4027309"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ролик натяжной 3978022"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Прокладка клапанной крышки 3905449"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Зарядный генератор 3972730"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Насос 3800974 водяной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Насос 4988747 топливоподкачивающий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Термостат 3928639"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Набор 4025271-01 верх"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Набор 3800558 низ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Набор прокладок 3945917"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Набор нижних прокладок 4089889"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Набор верхних прокладок 4089978"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Кольцевое уплотнение 3920773"

    Кол-во: 13

    "Позиция 15"

    "Рем. комплект 3575169 турбины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Топливоподкачивающий насос 5260634"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Ролик 3976831 натяжной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Прокладка 3959798 клапанной крышки"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Термостат 4930594"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Датчик температуры ОЖ 0309-0269"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Прокладка смотрового лючка распредвала 3040721"

    Кол-во: 32

    "Позиция 22"

    "Помпа охлаждения 3635809"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Солинойд 3054609"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Прокладка солинойда 129888"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Пластина солинойда 129839"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Сальник термостата 3627961"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Термостат 3629205"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Рем. комплект турбины 3545647"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Форсунка топливная для ДГУ С1675D5A 3349860"

    Кол-во: 19

    "Позиция 30"

    "ПРОКЛАДКА ПОД КЛАПАННУЮ КРЫШКУ 3629140/4922219"

    Кол-во: 63

    "Позиция 31"

    "Рем. комплект 3545669 туркомпрессора"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Комплект 4024946 прокладок верх."

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Прокладка 3067459 клапанной крышки"

    Кол-во: 11

    "Позиция 34"

    "Патрубок 3060613"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Патрубок 3071160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Датчик 0193-0529-01 температуры"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Датчик 0193-0444 давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Датчик 0150-2201 оборотов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Насос 3801708 водяной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Сальник 186780"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Прокладки 3801235 низ (к-т)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Термостат 3411335"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Комплект 3803697 прокладок верх."

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Комплект 3017564 прокладок низ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Водомасляный охладитель 3635074"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Выхлопная гофра 71590"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Датчик температуры масла 0193-0432"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Прокладка клапанной крышки 4922219"

    Кол-во: 52

    "Позиция 49"

    "Зарядный генератор 4094998"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "плата PT/CT BOARD 240V L-N as applicabel to your genset"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Патрубок радиатора 0503-2662"

    Кол-во: 9

    "Позиция 52"

    "Патрубок радиатора 0503-2658"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Датчик уровня ОЖ 0193-0568"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Сальник 3016787"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Выпускные меха 71589"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Шланг радиатора 0503-2950"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Смазочный насос 0149-2736"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Набор прокладок 3800729"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "набор уплотнений 3803852"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Актуатор 3408326"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Комплект прокладок низ.3804300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "верхние прокладки 3800731"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "ремкомплект водяной помпы 3803285"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Зарядное устройство, аккумулятор 0416-1382"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Датчик давления масла 0193-0430-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Сальник коренной 3802820"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Сальник 3926126 лобовины"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Зарядный генератор 3972730"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Набор 3802376-01 низ"

    Кол-во: 2

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