Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: - оплата ежеквартальная, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта оказанных услуг; - авансирование не предусмотрено. Оплата будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.