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Номер извещения
ГП717387
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый редукцион № ОР17-05-37 на оказание услуг технической поддержки программного обеспечения компании Hewlett-Packard Enterprise в 4-х лотах (Лот №4: техническая поддержка сроком на 2 года, подача заявки в долларах США)
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 17:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 499 271-91-03 доб. 54299
Факс
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Адрес электронной почты
Alexey.Monahov@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Монахов Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги технической поддержки программного обеспечения компании Hewlett-Packard Enterprise
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги технической поддержки программного обеспечения компании Hewlett-Packard Enterprise
Начальная цена
2 138 275,20
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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