Тендер 149-Т-2017 на выполнение работ по достройке и строительству объектов: - "Сооружения очистные канализационные (КОС)"; - "База промысла опорная (БПО)"; - "Комплекс энергетический (КЭ)"; - "Сооружения водозаборные (ВС)"; - "Депо пожарное (ДП)", расположенных на стройке "Обустройство Яро-Яхинского НГКМ на период ОПР"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717388 Уникальный номер закупки 149-Т-2017 Номер закупки Наименование закупки Тендер 149-Т-2017 на выполнение работ по достройке и строительству объектов: - "Сооружения очистные канализационные (КОС)"; - "База промысла опорная (БПО)"; - "Комплекс энергетический (КЭ)"; - "Сооружения водозаборные (ВС)"; - "Депо пожарное (ДП)", расположенных на стройке "Обустройство Яро-Яхинского НГКМ на период ОПР" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Арктическая газовая компания

Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ Юридический адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6 Почтовый адрес 629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9 Контактный телефон +7 34949 3-50-00 доб. 3353 Факс +7 34949 3-50-10 Адрес электронной почты Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru Ф.И.О. контактного лица Барабаш Наталья Николаевна Место рассмотрения предложений Новый Уренгой Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ Закупки и тендеры Нефть сырая и газ природный Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru