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    Главная / Торги / Оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранирования

    Оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранирования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717385Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранированияг.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717385

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранирования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 17:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ
    Все закупки и тендеры «Национальный спортивный телеканал»

    Юридический адрес

    117587, Российская Федерация, Москва, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, пом. 57.

    Почтовый адрес

    117587, Российская Федерация, Москва, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, пом. 57.

    Контактный телефон

    +7 915 051-58-67

    Факс

    +7 495 653-84-19

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Razumov@matchtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разумов Дмитрий Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Услуги телекоммуникационные прочие

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранирования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 12:00 GMT +309.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717385Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранированияг.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717385Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранированияг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.08.2017 12:0010.08.2017 12:0010.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717385Подведение итогов не позднее оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранированияг.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.08.201710.08.2017 12:0010.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717385Подведение итогов не позднее оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранированияг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранирования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Услуги по поставке и внедрению системы межсетевого экранирования

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Объектом автоматизации является система МСЭ. Данная система является распределенной и должна располагаться на следующих площадках: • Телецентр «Останкино» АСК-1. Москва, ул. Академика Королева, 12 • Телецентр «Останкино» АСК-3. Москва, ул. Академика Королева, 19 • «Бэк-офис» г. Москва, ул. Докукина, 16/1 (БЦ «Смена»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Исполнитель обязуется осуществить поставку необходимого для исполнения Договора оборудования в течение пяти недель с даты подписания Договора. Оплата услуг Поставщику производится в объеме оказанных услуг, признанного победителем по итогам закупочной процедуры и подписавшего соответствующий Договор с Заказчиком. Оплата услуг производится в следующем порядке: по поставке оборудования: 50% от стоимости поставки в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора; 50% от стоимости поставки в течение 10 рабочих дней после подписания товарных накладных и акта передачи оборудования. По работам: Постоплата, в течение 10 рабочих дней после подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Национальный спортивный телеканал»
    Все закупки и тендеры «Национальный спортивный телеканал»

    Адрес местонахождения

    117587, Российская Федерация, Москва, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, пом. 57.

    Классификатор ОКПД2

    26.30.9

    Услуги по производству коммуникационного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    61.9

    Деятельность в области телекоммуникаций прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранирования."

    Кол-во: 1

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