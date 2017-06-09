"оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранирования."

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Исполнитель обязуется осуществить поставку необходимого для исполнения Договора оборудования в течение пяти недель с даты подписания Договора. Оплата услуг Поставщику производится в объеме оказанных услуг, признанного победителем по итогам закупочной процедуры и подписавшего соответствующий Договор с Заказчиком. Оплата услуг производится в следующем порядке: по поставке оборудования: 50% от стоимости поставки в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора; 50% от стоимости поставки в течение 10 рабочих дней после подписания товарных накладных и акта передачи оборудования. По работам: Постоплата, в течение 10 рабочих дней после подписания Акта выполненных работ.