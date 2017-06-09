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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП717385
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранирования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 17:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117587, Российская Федерация, Москва, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, пом. 57.
Почтовый адрес
117587, Российская Федерация, Москва, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, пом. 57.
Контактный телефон
+7 915 051-58-67
Факс
+7 495 653-84-19
Адрес электронной почты
Dmitriy.Razumov@matchtv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разумов Дмитрий Вячеславович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранирования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 12:00 GMT +309.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717385Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранированияг.Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717385Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранированияг.Москва
Подведение итогов не позднее
10.08.2017 12:0010.08.2017 12:0010.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717385Подведение итогов не позднее оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранированияг.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по поставке и внедрению системы межсетевого экранирования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги по поставке и внедрению системы межсетевого экранирования
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объектом автоматизации является система МСЭ. Данная система является распределенной и должна располагаться на следующих площадках: • Телецентр «Останкино» АСК-1. Москва, ул. Академика Королева, 12 • Телецентр «Останкино» АСК-3. Москва, ул. Академика Королева, 19 • «Бэк-офис» г. Москва, ул. Докукина, 16/1 (БЦ «Смена»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Национальный спортивный телеканал»
Все закупки и тендеры «Национальный спортивный телеканал»
Адрес местонахождения
117587, Российская Федерация, Москва, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, пом. 57.
26.30.9
61.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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