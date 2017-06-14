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Номер извещения
ГП717384
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых из хвойных пород дерева с поставкой в 3 квартале 2017г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 926 210-11-46
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
Shuyagin@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Шуягин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Кулебакский район
Закупки и тендеры Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых из хвойных пород дерева с поставкой в 3 квартале 2017г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 12:00 GMT +314.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717384Дата и время окончания срока приема заявок Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых из хвойных пород дерева с поставкой в 3 квартале 2017гКулебакский район
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 12:0014.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717384Дата и время вскрытия заявок Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых из хвойных пород дерева с поставкой в 3 квартале 2017гКулебакский район
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 13:0023.06.2017 13:0023.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717384Подведение итогов не позднее Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых из хвойных пород дерева с поставкой в 3 квартале 2017гКулебакский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых из хвойных пород дерева с поставкой в 3 квартале 2017г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых из хвойных пород дерева 30000 шт +- 10% с поставкой в 3 квартале 2017г. поддон деревянный: доска настила 0,023*0,15*1,2-3 шт доска настила 0,023*0,1*1,2 - 2 шт шашки 0,1*0,1*0,075 - 9 шт доска на лыжи 0,023*0,1*1,2 -3 шт поперечные доски 0,02*0,1*0,8 - 3 шт гвозди в шашки (настил из 150 доски ) 80 винт - по 3 шт в каждую шашку гвозди для лыжи 70 винт -2 гвоздя в каждую шашку гвозди в настил из 100 доски -2 шт в каждую доску с загибом.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
607007, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, ул. Родниковая, ½Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
16.24.11.110
16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30000
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