Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых из хвойных пород дерева 30000 шт +- 10% с поставкой в 3 квартале 2017г. поддон деревянный: доска настила 0,023*0,15*1,2-3 шт доска настила 0,023*0,1*1,2 - 2 шт шашки 0,1*0,1*0,075 - 9 шт доска на лыжи 0,023*0,1*1,2 -3 шт поперечные доски 0,02*0,1*0,8 - 3 шт гвозди в шашки (настил из 150 доски ) 80 винт - по 3 шт в каждую шашку гвозди для лыжи 70 винт -2 гвоздя в каждую шашку гвозди в настил из 100 доски -2 шт в каждую доску с загибом.