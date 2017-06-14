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    Главная / Торги / Насосы для теплого стенда согласно ТТ99 и ТТ100

    Насосы для теплого стенда согласно ТТ99 и ТТ100

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717382Дата и время окончания срока приема заявок Насосы для теплого стенда, согласно техническим требованиям №99-2017, №100-2017БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717382

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Насосы для теплого стенда согласно ТТ99 и ТТ100

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТТ-99-2017

    ТТ-100-2017

    Запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2457

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.anisimova50@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимова Надежда Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    насосы

    Список лотов

    Лот 1

    Насосы для теплого стенда, согласно техническим требованиям №99-2017, №100-2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717382Дата и время окончания срока приема заявок Насосы для теплого стенда, согласно техническим требованиям №99-2017, №100-2017Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717382Дата и время вскрытия заявок Насосы для теплого стенда, согласно техническим требованиям №99-2017, №100-2017Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2017 08:0012.07.2017 08:0012.07.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717382Подведение итогов не позднее Насосы для теплого стенда, согласно техническим требованиям №99-2017, №100-2017Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201712.07.2017 08:0012.07.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717382Подведение итогов не позднее Насосы для теплого стенда, согласно техническим требованиям №99-2017, №100-2017Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насосы для теплого стенда, согласно техническим требованиям №99-2017, №100-2017

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ТТ 99 - насос 1 штука ТТ 100 - насос 1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    приоритет 100% постоплата поставка на склад ПАО "Криогенмаш" силами и за счет средств поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    28.12.13.190

    Насосы гидравлические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос ТТ-100-2017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Насос ТТ-99-2017"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    11.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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