Право заключения договора на поставку резцов для микро-расточки производства фирмы «Komet» (проект №60)

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка резцов для микро-расточки производства фирмы «Komet» (проект №60), объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 363/300-2017 о проведении запроса котировок). Эквивалент не допустим в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости с уже имеющимся инструментом фирмы «Komet» у Заказчика.