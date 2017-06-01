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Номер извещения
ГП717381
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Попозиционная закупка на поставку шихты 2017 (июнь)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 16:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-25 доб. 7552
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Rauil.Atlasov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Атласов Рауиль Исламович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Попозиционная закупка на поставку шихты 2017 (июнь)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Попозиционная закупка на поставку шихты 2017 (июнь)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом углеродистый габаритный 3А -2000 тонн Лом углеродистый габаритный 3АП - 300 тонн Лом углеродистый негабаритный 5АП - 100 тонн Лом углеродистый габаритный 3АЖ - 300 тонн Лом углеродистый негабаритный 5АЖ - 100 тонн Лом углеродистый пакетированный 8А - 400 тонн Стружка углеродистая 16А - 100 тонн Стружка углеродистая 11А - 100 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
При доставки автомобильным транспортом: Адрес доставки: ООО «ОМЗ-Спецсталь", Колпино, Ижорский завод, д. б/н Расходы по доставке включены в стоимость Товара. При доставки железнодорожным транспортом Адрес доставки: ООО «ОМЗ-Спецсталь" ст. Колпино Октябрьской железной дороги, код станции 031600, ОКПО 33902054 код грузополучателя 9488. Расходы по доставке включены в стоимость Товара.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
38.32.22.111
38.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 400
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 2000
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